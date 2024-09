Omdat de Belgische Lufthansa-tour is uitgerust met een langeafstandsvlucht met een Airbus A330, zal de A330 Neo niet beschadigd raken. De Grund is het succes van de modellen bij Anflug.

De langeafstandsvloot van Brussels Airlines is beschikbaar op de Airbus A330-300. Gerade heeft eerst de Lufthansa-Tochter die een Einflottung weiterer Exemplare angekündigt heeft. Dit blijkt een natuurverschijnsel te zijn en daarom duurt het vliegverkeer op de A330 Neo lang.

Maar in april 2024 zei Dorothea von Boxberg, chef-kok van Brussels Airlines, in een interview met aeroTELEGRAPH: “De Airbus A330 Neo zal binnenkort actief zijn met de optie.” Grund seien kommende Lärmbeschränkungen im Zuge der nieuwe Umweltgenehmigung von Brussels‘ Heimatflughafen Brüssel-Zaventem. “Voor de start van het vliegtuig is er geen probleem, maar de landing van de A330 zal binnenkort open zijn”, aldus Von Boxberg.

Lärm am Flughafen Brüssel muss sinken

Mitte Mai gaat de Vlaamse Regie over de nieuwe Umweltgenehmigung-offiziell-bekannt. Minister van Milieu Zuhal Demir erklärte, damit wolle man «ein Gleichweight zwischen wirtschaftlichen Interessen en de levenskwaliteit van het milieu voor de toekomst». Dit betekent dat iedereen vóór het einde van het jaar 2032 zal moeten schrijven.

Houd er rekening mee dat de A330 geen probleem heeft, maar dat het niet mogelijk is om deze af te ronden, waardoor het document niet is voltooid. “De omgeving waarin het milieu wordt bestuurd staat niet ter discussie”, is het belangrijk dat de Brusselse Flughafen auf Anfrage.

Airbus accepteert de gevraagde vertrekdata voor

Dagen worden besteed door de reparateur. „Airbus heeft zijn aanpak aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen van de A330, die de kosten van het luchtverkeer in het land zullen verlagen, wat de algehele omgeving zal verbeteren“, legt de spreker uit. Dit betekent: verminderde klepdoorbuiging, verminderd landingsgewicht en groter glijpad (verhoogd glijpad).

Maar klassikale classificatie is een complete complexiteit. En dus is het noodzakelijk dat Airbus kan overleven, want de omgeving van de luchthaven wordt nu verzorgd door de Säule zur Lärmreduzierung abziele, vanwege de Internationale Luchtvaartorganisatie Icao auswegenen Ansatz met vier Säulen empfiehlt.

Weniger Lärm bij Start, dafür etwas more in Landung

De sogenannte Evenwichtige Benadering van Icao ziet als vier Säulen vor: Lärmminderung an der Quelle, ook ben Flugzeug; Vluchtgebruiksplanning op Boden, bei der Standortwahl neuer Flughäfen; Betriebsbeschränkungen, beispielsweise in der Nacht; en Betriebsverfahren zur Lärmminderung, etwa lärmmindernde An- en Abflugverfahren.

Brussels Airport: Haat een nieuwe omgeving. Afbeelding: Brussels Airport

Ondertussen is de uitleg van de Airbus-spreker in Saksen A330 een succes: “Airbus werkt samen met de Brussels Airports en de goedkeuring van de luchthavens, beide hebben een aanzienlijke impact op de opstart van de luchthaven ufgechnet wird”. Maar wie zal dit nieuws van jou zien?

A330 Neo beim Flug lauter als Brussel A330-300

Voor de A330-900, de grotere versie en de nieuwe versie van de A330 Neo, heeft de “Icao Noise Data Base” acht verschillende varianten voor de Lärmklassifizierung. Raadpleeg de Anflug (Aanpak) op Lautstärken (gemessen in Effectief waargenomen geluid in decibel EPNdB) tussen 97,6 en 98,4 EPNdB. De kleinere Neo-versie A330-800 bevat vier varianten in de database, die variëren tussen 97,8 en 98,4.

De huidige Airbus A330-vloot van Brussels Airlines is beschikbaar met de A330-342 en A330-343, die beschikbaar zijn in verschillende varianten. Bij A330-342 liggen de Lärmwerte bij Anflug zwischen 96.7 en 97.0, bij A330-343 zwischen 96.7 en 97.1. Damit is vandaag de meest populaire Airbus A330 Airbus A330 CEO.

Beim Start alsherum – mit größerem Abstand

Dafür viel sinds de Neos beim Start (Lateral/Full-Power) hieronder: De A330-900 ligt tussen de 91,6 en 92,9 EPNdB en de A330-800 tussen de 91,7 en 92,7. Het gewicht van de A330-342 valt hoger dan 97,4 naar 98,2 en de A330-343 komt uit op 96,7 naar 98,2.

Een andere vluchtoptie voor Brussels Airlines is beschikbaar voor de Airbus A350. «Een groter transport over lange afstanden is mogelijk, met grote steun voor ons. “Dan is Afrika een grotere Wachstumsmarkt”, zei luchtvaartchef von Boxberg in april. De A350-900 is net als alle A330, zowel met CEO als Neo. Bij Anflug liggen de A350-900-varianten 96,4 en 96,5 EPNdB, bij Start zwischen 89,9 en 92,3.