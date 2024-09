U vindt de beste tekst-naar-spraak-speler Met de TTS Player wordt uw ziektekostenverzekering in kaart gebracht. externe inhoud activeren

De Briefporto in Deutschland is een genot om te komen. De Bundesnet-zagentur wordt bekeken, de post van Anfang 2025 tijdens de briefing van een preisanhebung van ronde 10.5 Prozent zu erlauben.

Zuletzt hatte sich der Briefversand 2022 um 4.6 Prozent digest. Wie de Porto van de jeweiligen Briefart op prijs stelt, is nog onduidelijk – het volgende schrijven is Na.

Standaardbrief voor 95 cent

De Grund für de Porto-Anhebung zal de kosten van de Post-Schultern-muss verminderen. Als de Universaldienstleister de Unternehmen verpflichtet, überall in Deutschland Sendungen zuzustellen – ook een einsamen Bauernhof is, wo der Zusteller rechts viel Fahrtzeit braucht.

Ook interessant Weergave Ook interessant Weergave

De standaardbrief kost 85 cent per dag, de standaardbrief kost 85 cent per stuk, het pakket kost 50 gram per stuk, de compacte brief is Euro en de ansichtkaart kost 70 cent, en er zijn geen andere brieven. Branche-experts die de standaardbrief kunnen volgen, kunnen 95 cent kosten. U kunt ook meer informatie ontvangen als de Post de Porto van de Briefarten unterschedlich stark kan ontvangen.

Na de wil van de federale regering zal de Versand eines Standardbriefen nicht teurer beker een Euro zijn. In de som van alle prognostizierten Sendungen darf die Teuerung maximaal 10,5 Prozent. Aan het einde van het jaar zal de Netzagentur de Porti genhmigen, de nieuwe prijs, twee jaar lang gaan duren.

Lees het ook

Preiserhöhung auch bei Pakketten

De pakketten van de marktführers van DHL waren vermutlicht teurer. In dit opzicht zal het Federaal Netwerkagentschap verantwoordelijk zijn voor de logistieke kosten van het bedrijf voor een bedrag van 7,2 per jaar.

Dat wil zeggen dat de online verkoper het pakket, de persoonlijke gegevens en het pakket kan regelen. Deze prijzen kunnen door DHL aan het bedrijf worden betaald, afhankelijk van het Bundesnetzagentur.

Wanneer de post deze privépakketten verzendt, die op Schalter of Automaten worden verzonden, is het niet duidelijk.

Lees het ook

Bezuinigen op lettermixen

In Digital Zeitalter Verlieren Briefe an Bedeutung: Die mensen zijn altijd sterk in digitale communicatie, etwa-chats of mails. Daher laat de Briefmenge sinds Langem zinken. In het verleden ontving ik de post nadat ik een e-mail van 5,9 miljard (7,8 miljard) had. De Werbepost is er niet zonder één enkele oplossing.

De nachfrage nach pakket is erg hoog, voordat de mens meer op internet kan vinden. In 2023 kostte DHL in Duitsland 1,7 miljard pakketten voor meer dan 2013.