De Britse regering heeft er naar verluidt bij Coca-Cola en Visa op aangedrongen te lobbyen voor een verbod op Russische atleten

De Britse regering heeft er bij grote bedrijfssponsors op aangedrongen om druk uit te oefenen op het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om Russische en Wit-Russische atleten volledig te weren van de Olympische Spelen van 2024 in Parijs, meldden Britse media zaterdag.

Britse nieuwsuitzendingen citeerden een brief van Lucy Frazer, de secretaris van cultuur en sport, aan 13 bedrijven, waaronder Coca-Cola, Visa, Intel en Samsung.

“Nadat we de spelen in Londen in 2012 hebben georganiseerd … waarderen we hoe belangrijk de sponsors zijn voor de succesvolle uitvoering van de spelen,” schreef ze naar verluidt.

We weten dat sport en politiek in Rusland en Wit-Rusland nauw met elkaar verweven zijn, en we zijn vastbesloten dat het de regimes in Rusland en Wit-Rusland niet mag worden toegestaan ​​sport te gebruiken voor hun propagandadoeleinden.

Frazer werd genoemd als een oproep aan bedrijven “sluit je bij ons aan om druk uit te oefenen op het IOC om de geuite zorgen weg te nemen.”









Het IOC adviseerde internationale sportfederaties om Rusland en Wit-Rusland uit te sluiten van wereldwijde evenementen, kort nadat Moskou in februari 2022 zijn militaire operatie in Oekraïne had gelanceerd.

Atleten uit beide gesanctioneerde landen kunnen nog steeds deelnemen aan sommige sporten onder een neutrale vlag, hoewel wijdverspreide verboden van kracht blijven. IOC-voorzitter Thomas Bach suggereerde in september dat Russen die “steun de oorlog niet” moeten kunnen concurreren.

In januari zei het IOC dat een traject voor “neutrale atleten” met Russische en Wit-Russische paspoorten zou moeten zijn “verder onderzocht.” Meer dan 30 landen, waaronder de VS, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en Japan, brachten de volgende maand een gezamenlijke verklaring uit waarin “sterke zorgen over hoe haalbaar het is voor Russische en Wit-Russische atleten om als ‘neutralen’ te strijden.”

Moskou heeft herhaaldelijk kritiek geuit op het verbod en beschuldigt het IOC ervan “politisering” sport. De woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, Maria Zakharova, verklaarde vorige maand dat het idee dat de atleten van het land onder een neutrale vlag zouden strijden, “gebaseerd op onaanvaardbare eisen.” Dat betoogde ze “Pogingen om ons land uit de internationale sport te duwen zijn gedoemd te mislukken.”