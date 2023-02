LONDEN – Het VK heeft de reikwijdte van zijn geplande buitenlandse lobbyregister naar Amerikaanse stijl verkleind om tegemoet te komen aan de bezorgdheid dat het bedrijfsinvesteringen zou kunnen afschrikken en de persvrijheid zou belemmeren.

De regering heeft donderdag een groot aantal amendementen op de National Security Bill ingediend, waarvan er verschillende wijzigingen introduceren in de geplande Foreign Influence Registration Scheme, bedoeld om de Britse politiek te beschermen tegen kwaadaardige buitenlandse invloeden.

Volgens de gewijzigde regels zal het stelsel nog steeds eisen dat organisaties en individuen die politieke beïnvloedingsactiviteiten uitvoeren namens een buitenlandse staat, zich registreren onder het stelsel, anders riskeren ze een strafrechtelijke sanctie met een maximumstraf van twee jaar, een boete of beide.

Maar buitenlandse bedrijven, liefdadigheidsinstellingen en andere instanties die in hun eigen belang handelen en niet worden geleid door een buitenlandse staat, vallen buiten de reikwijdte van de regeling en hoeven zich niet te registreren.

De wetgeving, die tot doel heeft de transparantie rond lobbyen door vijandige staten zoals Rusland, China en Iran te vergroten, zal op 1 en 7 maart in de Lords verschijnen, voordat het later dit jaar terugkeert naar het Lagerhuis voor definitieve goedkeuring.

Leden van de Lords hadden de oorspronkelijke voorstellen afgewezen, met het argument dat ze veel ruimer waren dan equivalenten in Australië of de Verenigde Staten, de landen waar Groot-Brittannië naar had gekeken voor inspiratie. Het oorspronkelijke ontwerp had tot verontwaardiging geleid onder EU-diplomaten die vonden dat hun organisaties op dezelfde manier konden worden behandeld als die van vijandige landen die kwaadaardige invloed probeerden uit te oefenen.

Vorige maand, voordat de regeringsamendementen werden gepresenteerd, had een hooggeplaatste zakenman – die een groot overzees bedrijf vertegenwoordigde in een land dat verbonden is met het VK – het plan beschreven als een van de “meest koppige, domkoppige, slecht doordachte plannen”. door stukjes wetgeving” die ze ooit hadden gezien.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat de wetgeving leidt, beweert dat de laatste wijzigingen zullen voorkomen dat buitenlandse bedrijven die in het VK willen investeren of buitenlandse liefdadigheidsinstellingen die in het land willen opereren, extra bureaucratische lasten zullen krijgen, terwijl het ervoor zorgt dat de regeling de politieke invloed van buitenlandse regeringen.

De afdeling zei dat het herwerkte registersysteem in staat zou zijn om personen te arresteren, zoals Christine Lee, een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde advocaat die publiekelijk door de MI5 in een waarschuwing in januari 2022 werd genoemd, die haar beschuldigde van betrokkenheid bij politieke inmenging voor de Chinese Communistische Partij.

De vage bewoordingen van de bepalingen van het wetsvoorstel over de regeling hadden geleid tot bezorgdheid dat legitieme activiteiten van journalisten mogelijk strafbaar zouden kunnen worden gesteld. Om onbedoelde beperkingen van de mediavrijheid te voorkomen, hebben Britse functionarissen de reikwijdte van overtredingen en vereisten in het wetsvoorstel verduidelijkt om alle legitieme activiteiten te beschermen, ook door erkende nieuwsuitgevers. De gewijzigde tekst verduidelijkt ook dat het wetsvoorstel niet bedoeld is om de parlementaire privileges aan te tasten.

Het wetsvoorstel vereist echter dat parlementsleden die handelen in opdracht van een buitenlandse mogendheid politieke invloed uitoefenen, onder meer door te spreken op informele bijeenkomsten van een van beide kamers, om deze activiteit te registreren. Parlementsleden kunnen ook door het register worden opgepakt wanneer lobbyisten verklaren dat ze van plan zijn wetgevers te beïnvloeden.

Sommige bedrijven hadden aangedrongen op een “witte lijst” van landen waarvan de bedrijven zich niet zouden hoeven te registreren, om een ​​bedrijf uit een bevriend land als Noorwegen te onderscheiden van een vijandige staat als Noord-Korea. Maar het ministerie van Binnenlandse Zaken weigerde een dergelijke lijst in de wetgeving op te nemen.

De Britse minister van Veiligheid, Tom Tugendhat, zei dat het wetsvoorstel ondanks de wijzigingen “een cruciale rol” zal spelen bij het voorkomen van vijandige buitenlandse activiteiten.

“Het zal onze inlichtingendiensten de instrumenten geven die ze nodig hebben om ons te beschermen en bevat belangrijke nieuwe maatregelen om terug te vechten tegen vijandige activiteiten van buitenlandse zaken”, zei hij. “Deze amendementen zullen het wetsvoorstel richten op de ernstigste bedreigingen waarmee we worden geconfronteerd.”