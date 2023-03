De stap is in overeenstemming met wat de VS, Canada en de EU doen, volgens een officiële verklaring

Het VK heeft de installatie van de sociale media-app TikTok op elektronische apparaten van de overheid verboden, in navolging van soortgelijke beperkingen in andere westerse landen. Londen beweert dat de dienst een potentiële veiligheidsdreiging vormt.

“De beveiliging van gevoelige overheidsinformatie moet voorop staan”, Dat zei de kanselier van het hertogdom Lancaster, Oliver Dowden, zoals geciteerd in de regeringsaankondiging van het verbod op donderdag. Hij beschreef het verbod als “een verstandige en proportionele stap na advies van onze cybersecurity-experts.”

De regering haalde soortgelijke beslissingen aan van functionarissen in de VS, Canada en de EU om aan te tonen dat haar nieuwe beleid in overeenstemming was met dat van andere westerse landen. Washington en zijn bondgenoten beweerden dat TikTok, een populaire app voor het delen van korte video’s, waarschijnlijk is “spionnen” namens de Chinese overheid op haar gebruikers. De dienst is eigendom van het Chinese bedrijf ByteDance, dat dergelijke beschuldigingen heeft ontkend.

Sceptici zeggen dat de terugval te wijten is aan het feit dat TikTok het eerste niet-westerse socialemediaplatform wordt dat zo’n grip krijgt in die landen. Ze beweren dat TikTok’s verzameling van gebruikersgegevens, die critici verdacht vinden, vergelijkbaar is met wat Amerikaanse technologiegiganten doen via hun diensten.

Groot-Brittannië staat uitzonderingen toe voor het uitvoeren van TikTok op overheidsapparaten voor “werkdoeleinden” geval per geval, aldus de verklaring. Het gebruik van “andere apps voor het extraheren van gegevens” wordt herzien, voegde Dowden eraan toe.