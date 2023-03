De Britse regering heeft dinsdag een nieuwe wet aangekondigd die de toegang verbiedt van asielzoekers die in kleine bootjes het Kanaal oversteken.

De Britse minister van Binnenlandse Zaken Suella Braverman zei dat de wetgeving “de grens van het internationale recht verlegde” nadat het aantal migranten dat aankwam aan de zuidkust van Engeland vorig jaar steeg tot meer dan 45.000.

Wat houdt de nieuwe wet in?

De wetgeving houdt in dat de meeste mensen die aankomen op kleine vaartuigen, in plaats van met officiële middelen, geen asiel mogen aanvragen in Groot-Brittannië.

In plaats daarvan kunnen ze 28 dagen worden vastgehouden zonder borgtocht of rechterlijke toetsing voordat ze worden uitgezet, hetzij naar hun thuisland, hetzij naar een veilig derde land.

De minister van Binnenlandse Zaken, de Britse minister van Binnenlandse Zaken, zou de wettelijke plicht hebben om de migranten over het Kanaal te verwijderen.

Alleen kinderen, mensen die medisch gezien niet in staat zijn om te reizen en mensen met een “reëel risico op ernstige en onomkeerbare schade” mogen in Groot-Brittannië blijven en hun claims laten verwerken.

Anders zou hun zaak na verwijdering op afstand worden beslist. De wetgeving zou migranten ook diskwalificeren om moderne slavernijwetten te gebruiken om verwijdering aan te vechten door te beweren dat ze het slachtoffer zijn van mensenhandel.

Eind 2022 bleek uit overheidscijfers dat ruim 160.000 mensen wachtten op de behandeling van hun asielaanvraag.

Hoewel het Britse asielsysteem traag is, wordt ongeveer tweederde van de mensen die met kleine boten arriveren en hun zaak laten onderzoeken, als echte vluchtelingen beschouwd.

Braverman zei dat ze geen definitieve verklaring kon afleggen dat de plannen verenigbaar waren met de mensenrechtenwet. Ze zei echter “ervan overtuigd te zijn dat dit wetsvoorstel verenigbaar is met internationale verplichtingen”.

“Als je Groot-Brittannië illegaal binnenkomt, word je vastgehouden en snel verwijderd”, zei Braverman.

Risico op verergering van de chaos, zegt de oppositie

De schaduwminister van Binnenlandse Zaken van de Labour Party, Yvette Cooper, beschuldigde de regering ervan “de retoriek over vluchtelingen op te voeren” terwijl ze er niet in slaagde de “zeer schadelijke chaos” in het Britse asielstelsel op te lossen.

“Dit wetsvoorstel is geen oplossing”, zei Cooper. “Het is een zwendel die de chaos nog erger dreigt te maken.”

Volgens de liefdadigheidsinstelling van de Vluchtelingenraad betekent de wet dat tienduizenden echte vluchtelingen “als criminelen worden opgesloten”. Het zei dat de nieuwe regels onwerkbaar zijn en de toezeggingen van het VN-Vluchtelingenverdrag van Groot-Brittannië zouden “verbrijzelen”.

Liefdadigheidsinstellingen zeggen dat migranten de gevaarlijke oversteek riskeren omdat er niet genoeg veilige en legale manieren zijn om als asielzoeker het VK binnen te komen.

“Niemand wil dat gezinnen hun leven blijven riskeren om in kleine bootjes het ijskoude kanaal over te steken”, zegt Katy Chakrabortty van de liefdadigheidsinstelling Oxfam GB. “Maar in plaats van deze wrede wet uit te voeren, zou het VK moeten zorgen voor veiligere en legalere routes voor mensen die bescherming nodig hebben.”

De Britse regering heeft gezegd dat ze meer legale asielroutes zal instellen zodra de wetten om het bootverkeer te stoppen van kracht zijn, naast de wetten die zijn ingesteld voor mensen uit Afghanistan, Hong Kong en Oekraïne.

Het heeft niet gezegd wanneer er nieuwe programma’s zouden kunnen beginnen en hoeveel mensen zouden worden geaccepteerd. Het is ook onduidelijk welke veilige derde landen de migranten zouden willen accepteren.

Een gepland beleid om nieuwkomers naar Rwanda te deporteren wordt voor de rechtbank aangevochten en tot nu toe is er nog geen enkele migrant naar het land gevlogen.

rc/ar (Reuters, AFP)