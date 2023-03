Druk op play om dit artikel te beluisteren Ingesproken door kunstmatige intelligentie.

LONDEN – Groot-Brittannië zal dit jaar een technische recessie ontwijken, zei kanselier Jeremy Hunt woensdag toen hij de Britse begroting presenteerde.

Bij de introductie van het “budget voor groei” – het eerste volledige fiscale evenement onder premier Rishi Sunak – in het Lagerhuis, zei Hunt dat de Britse economie “het ongelijk van de twijfelaars had bewezen”, aangezien hij wees op een kleinere economische krimp dit jaar dan oorspronkelijk voorspeld.

“Vandaag voorspelt het Office for Budget Responsibility dat als gevolg van veranderende internationale factoren en de maatregelen die ik neem, het VK dit jaar niet in een technische recessie terecht zal komen”, vertelde Hunt aan de Commons, daarbij verwijzend naar cijfers van de Britse onafhankelijke fiscale waakhond.

Het VK wordt geconfronteerd met sombere voorspellingen over zijn economische vooruitzichten nadat de tumultueuze ambtstermijn van Liz Truss tot onrust op de markt heeft geleid. Hunt werd ingeschakeld in de laatste dagen van Truss’ premierschap om het schip te stabiliseren en wordt vastgehouden door Sunak.

De OBR voorspelde in november dat de Britse economie in 2022 in een recessie zou belanden en in 2023 met 1,4 procent zou krimpen.

“Maar vandaag voorspelt de OBR dat we dit jaar helemaal niet in een recessie terechtkomen met een krimp van slechts 0,2 procent”, zei Hunt.

De OBR voorspelt ook dat de inflatie zal dalen van 10,7 procent in het laatste kwartaal van vorig jaar tot 2,9 procent tegen het einde van 2023, “meer dan halvering” – een belangrijk politiek doel van de regering van Sunak op weg naar de volgende verkiezingen.

De kanselier beloofde met zijn budget “welvaart met een doel” te leveren. Hij bevestigde de verlenging van een deel van de huidige steun voor de verhoging van de energierekening.

Volgens een rapport in de Guardian Hunt zal naar verwachting ook een verhoging van de gratis kinderopvang voor werkende gezinnen worden aangekondigd.

Het is echter onwaarschijnlijk dat er een grote beweging komt om de belastingen te verlagen – een stap die sommige Tory-parlementsleden boos zal maken die vasthouden aan belastingverlagingen om de zwakke positie van de partij in de peilingen te versterken.

