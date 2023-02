De Britse regering wordt opnieuw onder de loep genomen vanwege haar standpunt over het Chinese platform TikTok, nu zowel de ex als de vermeende beste vriend de app voor sociale media hebben verbannen van officiële apparaten.

Donderdag hebben zowel de Europese Commissie, de uitvoerende macht van de EU, als de Raad van de EU, die de regeringen van de lidstaten vertegenwoordigt, het personeel verboden om TikTok op werktelefoons te gebruiken. De beslissingen volgden op een Amerikaanse stap in december om de app voor alle apparaten van de federale overheid te verbieden.

Londen is niet in de voetsporen getreden van Washington, met wie het vaak pocht een “speciale relatie” te hebben, ondanks herhaalde waarschuwingen van veiligheidsexperts en veel Britse wetgevers. De stap van donderdag door de Europese Unie – traditioneel traag met het opleggen van harde veiligheidsmaatregelen – verhoogt de druk alleen maar.

“We lopen het risico om te worden gestrand als achterblijver op het gebied van technische beveiliging onder vrije en open naties” door niet op TikTok te handelen, zei Alicia Kearns, een conservatieve wetgever en voorzitter van de commissie voor buitenlandse zaken van het Lagerhuis, die veiligheidsrisico’s en risico’s van gegevens markeert lekken naar een vijandige staat als voornaamste zorgen.

De Chinese inlichtingenwetgeving vereist dat bedrijven, waaronder big data-technologiebedrijven, de Communistische Partij en haar inlichtingendiensten desgevraagd bijstaan. Dat zou enorme hoeveelheden gegevens over de hele wereld kunnen blootstellen aan Chinees afluisteren, waarschuwen westerse veiligheidsfunctionarissen en Chinese critici. TikTok, eigendom van het Chinese ByteDance, heeft herhaaldelijk ontkend dat het een veiligheidsrisico vormt.

“De regering moet haar beleid herzien en overheidsambtenaren en parlementair personeel verbieden de app te installeren op mobiele telefoons die voor het werk worden gebruikt, zo niet op elk apparaat”, aldus Kearns.

Hoewel sommigen, waaronder het Britse parlement als instelling, zijn gestopt met het gebruik van het populaire socialemediaplatform in het VK, hebben veel parlementsleden en ministers nog steeds hun eigen rekeningen om jongere kiezers te bereiken, vooral in de aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar.

Toen hem donderdag werd gevraagd naar de EU-bewegingen, zei een woordvoerder van de Britse premier Rishi Sunak dat het aan “individuele ministers en departementen” is om te beslissen welke socialemediaplatforms ze gebruiken om met het publiek te communiceren. “Ik ben me ervan bewust dat er enkele ministers zijn die TikTok gebruiken, maar het is uiteindelijk aan individuele departementen en ministers om te beslissen”, aldus de woordvoerder.

Een regeringswoordvoerder zei: “Alle afdelingen hebben robuuste processen om ervoor te zorgen dat IT-apparaten van de overheid veilig zijn, inclusief het beheersen van risico’s van applicaties van derden.”

In of uit?

TikTok is actief aan het lobbyen in en rond Westminster om politieke druk op zijn app te voorkomen. De algemeen adviseur Erich Andersen plant een briefing op 6 maart om de stappen van het bedrijf uit te leggen om “de integriteit van ons platform te waarborgen”, aldus een sms die door POLITICO is ingezien.

De socialemediasite wist de afgelopen jaren door te dringen in de politiek van Westminster. Maar het stuit ook op muren bij politici en instellingen.

Het officiële TikTok-account voor Downing Street nr. 10 werd in mei 2022 aangemaakt onder de toenmalige premier Boris Johnson – maar het is blijkbaar niet meer gebruikt sinds zijn vertrek afgelopen herfst.

Het Britse parlement sloot vorig jaar zijn eigen account vanwege bezorgdheid over de veiligheid nadat Peking sancties had opgelegd aan parlementsleden als vergelding voor sancties tegen Chinese functionarissen wegens mensenrechtenschendingen in Xinjiang.

Anderen zijn arroganter geweest in het gebruik van de app. Grant Shapps, de huidige minister van energiezekerheid die onder de laatste paar premiers verschillende kabinetsfuncties heeft bekleed, is een van de meest TikTok-savvy leden van de regering. Hij heeft meer dan 147.000 likes verzameld en maakt af en toe zelf video’s, zoals tijdens het bezoek van de Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy aan Westminster. (Er werd contact opgenomen met Shapps, die zijn nieuwste TikTok-video uploadde enkele uren voordat het EU-verbod openbaar werd.)

Iain Duncan Smith, een ander Tory-parlementslid en medevoorzitter van de Interparlementaire Alliantie voor China, was het ermee eens dat het VK nu “achterop loopt”. “Het probleem is dat, zelfs wanneer hun westerse veiligheidsagenten laten zien dat TikTok een veiligheidsrisico vormt voor ons in het VK, we lijken te slepen en proberen geen actie te ondernemen die China van streek zou kunnen maken”, zei hij.

Duncan Smith riep Sunak op om van koers te veranderen en “het gevaar dat China vormt toe te geven en onmiddellijk actie te ondernemen op TikTok.”

Britse inlichtingenchefs, hoewel steeds kritischer over de dreigingen van China, schuwden een sterke publieke positie op TikTok.

“Nee, dat zou ik niet doen (kinderen ervan weerhouden TikTok te gebruiken), maar ik zou met mijn kind praten over de manier waarop ze denken over hun persoonlijke gegevens op hun apparaat”, vertelde Jeremy Fleming, hoofd van GCHQ, vorig jaar aan de BBC . “Haal daar het beste uit, maak die video’s, gebruik TikTok – maar denk eerst na voordat je het doet.”

Dat is geen beoordeling die wordt gedeeld door de EU – noch door Washington.

“Wij, de FBI, maken ons zorgen over de nationale veiligheid over de app”, zei FBI-directeur Chris Wray vorig jaar toen hem werd gevraagd naar TikTok. “Ze hebben in wezen toegang tot de software voor apparaten. Je hebt het dus over miljoenen apparaten en dat geeft ze de mogelijkheid om daardoor verschillende soorten kwaadaardige cyberactiviteiten uit te voeren.”