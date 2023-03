De regering zegt dat een nieuw systeem het publiek zal beschermen tegen een “reeks bedreigingen”

Gebruikers van mobiele telefoons in het VK zullen volgende maand een luid alarmbericht ontvangen wanneer de regering een noodwaarschuwingssysteem test. De waarschuwingen klinken zelfs als telefoons in de stille modus staan, en gebruikers kunnen hun apparaten pas gebruiken nadat ze het waarschuwingsbericht hebben bevestigd.

Door de overheid beschreven als “levensreddende,” het noodwaarschuwingssysteem is zondag gelanceerd en zal in de vroege avond van 23 april landelijk worden getest. Het testalarm zal elke telefoon die is aangesloten op een mobiel 4G- of 5G-netwerk laten trillen en zal “een luid sirene-achtig geluid” gedurende maximaal tien seconden.

Er blijft dan een waarschuwingsbericht op het scherm van de telefoon staan, waardoor normaal gebruik wordt verhinderd totdat dit is bevestigd.

Na de test zullen echte waarschuwingsberichten gericht zijn op ernstige weergerelateerde incidenten zoals overstromingen of bosbranden. De BBC meldde echter dat er in de toekomst ook terreurwaarschuwingen kunnen worden uitgezonden.









Soortgelijke systemen zijn al in gebruik in de VS, Canada, Japan en Nederland.

“Het zal een revolutie teweegbrengen in ons vermogen om mensen te waarschuwen en te informeren die in direct gevaar verkeren, en ons helpen mensen veilig te houden”, zei kanselier van het hertogdom Lancaster en parlementslid, Oliver Dowden, in een verklaring. “Zoals we in de VS en elders hebben gezien, kan het gezoem van een telefoon een leven redden.”

Degenen die echter niet willen dat hun zondagavond wordt onderbroken door een claxon van de overheid, kunnen noodwaarschuwingen uitschakelen in het instellingenmenu van hun telefoon.