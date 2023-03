Parijs

CNN

—



Het Verenigd Koninkrijk zei vrijdag dat het de komende drie jaar $ 576 miljoen zou betalen als onderdeel van een deal met Frankrijk om illegale immigratie over het Engelse Kanaal te bestrijden.

De deal werd vrijdag aangekondigd tijdens een gezamenlijke top tussen de Britse premier Rishi Sunak en zijn Franse tegenhanger Emmanuel Macron in Parijs.

Het geld zal een nieuw detentiecentrum voor migranten in Frankrijk financieren en de inzet van 500 Franse veiligheids- en ondersteuningsagenten “om de snelste detectie van poging tot oversteken mogelijk te maken” door kleine boten, aldus een gezamenlijke verklaring van de twee landen.

Tijdens de bijeenkomst van vrijdag benadrukten de twee leiders de diepe banden tussen hun landen, na jarenlange spanningen over post-Brexit-onderhandelingen, visrechten, een onderzeese deal met Australië en immigratie.

“Het ambitieniveau van dit plan is precies wat we nodig hebben”, zei Macron, eraan toevoegend: “Dit is geen overeenkomst tussen het VK en Frankrijk, maar tussen het VK en de EU.”

Sunak, die kritiek krijgt van mensenrechtenorganisaties vanwege zijn pogingen om immigratie via het kanaal te blokkeren met een nieuwe wet die wordt bekritiseerd als racistisch, illegaal en onwerkbaar, zei dat het VK “altijd zal voldoen aan onze internationale verdragsverplichtingen”.

Het VK heeft een toename gezien van het aantal illegale migranten die mensensmokkelbendes betalen om hen Groot-Brittannië binnen te smokkelen in kleine, niet-zeewaardige boten. Veel van deze boten zijn gezonken en mensen zijn omgekomen.

De 19 pagina’s tellende gezamenlijke verklaring van het Elysee Palace concentreerde zich op het potentieel voor meer defensiesamenwerking tussen de twee kernmachten, van de inzet van straaljagers op elkaars vliegdekschepen tot de gezamenlijke productie van toekomstige kruisraketten.

Wat Oekraïne betreft, beloofden de leiders nauwere samenwerking, vooral wat betreft de levering van uitrusting en munitie aan Kiev.

Ze beloofden ook steun voor de opleiding van Oekraïense mariniers in het VK, terwijl ze aanboden om “veiligheidsgaranties” met Oekraïne na te streven “die (Kiev) zullen helpen zichzelf op de lange termijn te verdedigen en mogelijke toekomstige aanvallen te blokkeren”, aldus de gezamenlijke verklaring.