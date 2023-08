Ziel des Besuchs des Premierministers sei die „Vertiefung der strategischen Partnerschaftsbeziehung“ mit den USA durch „Ausweitung der politischen, wirtschaftlichen, humanitären und regionalen Zusammenarbeit“, hieß es in einer Erklärung der mongolischen Botschaft in Washington. (Er wird sich auch mit Beamten von US-Behörden wie USAID und der International Development Finance Corporation treffen).

Das ist etwas vage, aber die USA und die Mongolei haben einige sehr konkrete Gründe für Gespräche. Hier erfahren Sie, worum es bei dem Treffen wirklich geht:

Informationen über die Nachbarn sammeln

Die Binnenmongolei ist von Russland und China umgeben. Dazu ist es erforderlich, dass die florierende Mehrparteiendemokratie freundschaftliche Beziehungen zu Moskau und Peking ausbalanciert und gleichzeitig in der Lage ist, ein strategisches Kooperationsabkommen mit den USA zu unterzeichnen und trilaterale Treffen mit Seoul und Washington in der Hauptstadt Ulaanbaatar auszurichten.

Angesichts der Befürchtungen der Biden-Regierung, dass China Waffen für Russlands Krieg gegen die Ukraine liefern könnte – und der Positionierung der Mongolei als potenzieller Umschlagplatz für solche Lieferungen – ist zu erwarten, dass Harris Oyun-Erdene nach Einzelheiten seines jüngsten Kontakts mit der chinesischen und russischen Führung drängen wird.

Oyun-Erdene traf sich im Juni in Peking mit dem obersten chinesischen Führer Xi Jinping und „hat auch direkte Kommunikation mit Putin geführt“, sagte Amar Adiya, ein ehemaliger Beamter im Außenministerium der Mongolei und Herausgeber des in Kanada ansässigen Investitionsnewsletters Mongolia Wöchentlich. „Washington möchte etwas über die Gespräche erfahren, die sie mit diesen Nachbarn führen“, sagte Adiya.

Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine hat die Mongolei dem Druck ihrer Nachbarn widerstanden, von ihrer offiziellen Neutralitätspolitik abzuweichen und sich enger an Moskau und Peking anzunähern. Und die USA haben enge Verbindungen zum mongolischen Militär – US-Streitkräfte nahmen letzten Monat an der jährlichen internationalen Militärübung Khann Quest außerhalb von Ulaanbaatar teil. Doch die Besorgnis des Außenministeriums über die „weitverbreitete“ Korruption des Landes und sein Schienen- und Straßennetz, das China und Russland verbindet, machen es wahrscheinlich, dass Harris Oyun-Erdene zu strikter Wachsamkeit bei der Verhinderung möglicher Transfers chinesischer Waffen zur Unterstützung der Kriegsanstrengungen Russlands drängen wird.

Bergbau und noch mehr Bergbau

Wahrscheinlich werden auch die riesigen Mineralvorkommen der Mongolei, darunter Lithium, Kupfer und Graphit, zum Vorschein kommen. Denn sie sind für nachhaltige Energietechnologien, einschließlich elektrischer Speicherbatterien sowie Solar- und Windenergie, von wesentlicher Bedeutung. Und Peking versucht, sich den Zugang zum Löwenanteil dieser Materialien von Lateinamerika bis Simbabwe und dem Kongo zu sichern.

Die Biden-Regierung schickte im Juni eine Delegation in die Mongolei, um das Interesse der USA an einem größeren Anteil der mongolischen Exporte dieser Materialien anzusprechen. Der Besuch brachte keine Geschäfte, aber die Biden-Regierung sieht die Mongolei als Kandidaten für die Minerals Security Partnership, eine Initiative mit 14 überwiegend westlichen Ländern zur Förderung nachhaltiger Investitionen in den Abbau, die Verarbeitung und das Recycling kritischer Mineralien.

Die Mongolei „ist sehr ressourcenreich, hat aber nicht die Art von US-amerikanischen und internationalen Investitionen erhalten, die sie hätte bekommen können, und das ist ein wichtiger Grund für den Besuch des Premierministers“, sagte Michael Klecheski, US-Botschafter in der Mongolei von 2019 bis 2022.

Die (mongolische) Abstimmung rausholen

Die Mongolen werden in der ersten Hälfte des Jahres 2024 bei nationalen Wahlen zur Wahl gehen. Und Ouyen-Erdene sieht in Fototerminen mit Harris und anderen hochrangigen Regierungsbeamten wahrscheinlich wertvolles politisches Kapital.

Dazu könnte gehören, dass er seine Gastgeber dazu drängt, ihre Unterstützung für das „Third Neighbour Trade Act“ der Mongolei zum Ausdruck zu bringen. Diese Gesetzgebung – zuletzt im Jahr 2021 im Repräsentantenhaus eingeführt – würde die Wirtschaft des Landes ankurbeln, indem sie den zollfreien Export einiger mongolischer Bekleidungs- und Textilprodukte in die USA ermöglicht.

Für Ouyen-Erdene dient sein Washington-Auftritt „in erster Linie dem heimischen Konsum – um dem Premierminister mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen, indem er zeigt, dass er mit anderen führenden Politikern der Welt auf Augenhöhe ist“, sagte Adiya, der ehemalige mongolische Diplomat.

Direktflüge aus den USA

Der Flug von Ulaanbaatar, der Hauptstadt der Mongolei, nach Washington, D.C. ist ein kostspieliger Test für die Ausdauer auf Langstreckenflügen. Expedia listet nur drei solcher Flüge auf, von denen zwei Liegezeiten von 10 bis 19 Stunden haben.

Die Regierung der Mongolei sei „wirklich darauf konzentriert“, die Flugverfügbarkeit zu erhöhen und die Aufenthaltszeiten für Reisende zwischen den beiden Ländern zu verkürzen, sagte Piper Campbell, US-Botschafter in Ulaanbaatar von 2012 bis 2015.

„Eine Möglichkeit für die Mongolei, aus der Realität eines Binnenlandes herauszukommen, besteht darin, ihre Flugverbindungen zu verbessern – wenn (Ouyen-Erdene) mit einer Verpflichtung dazu nach Hause käme oder sich überhaupt dazu verpflichtet hätte, einen Weg dorthin einzuschlagen.“ „Das wäre etwas Großes für sie“, sagte Campbell.

Die Biden-Regierung hört zu. Ouyen-Erdene und Harris „werden ein Open-Skies-Abkommen unterzeichnen, das den Flugverkehr zwischen der Mongolei und den Vereinigten Staaten erleichtern wird“, sagte der Beamte des Weißen Hauses.

Die mongolische Botschaft in Washington reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme zum Flugweg des Premierministers nach DC