vivo Y35 5G vorgestellt mit Dimensity 700 und 5.000 mAh Akku

vivo brachte das Y35 im August mit dem Snapdragon 680 SoC und kabelgebundenem 44-W-Laden, aber ohne 5G-Konnektivität auf den Markt. Nun hat es die 5G-Variante des Y35 vorgestellt, die vom Dimensity 700 SoC angetrieben wird.

Das vivo Y35 5G ist wie das 4G-Modell um ein 6,51-Zoll-LCD mit einer Wassertropfenkerbe herum aufgebaut. Die Bildschirmauflösung wird jedoch von FullHD+ auf HD+ reduziert, ebenso wie die Bildwiederholfrequenz – von 90 Hz auf 60 Hz.

Auch die Kamerasysteme sind unterschiedlich. Das Y35 4G wurde mit einer 50-MP-Triple-Kamera geliefert, während das Y35 5G über ein Dual-Kamera-Setup verfügt, das eine 13-MP-Primär- und eine 2-MP-Makrokamera umfasst. Für Selfies und Videoanrufe verfügt das vivo Y35 5G über eine 5-MP-Frontkamera, im Gegensatz zu seinem 4G-Pendant mit einem 16-MP-Shooter.

Das vivo Y35 5G lädt auch langsamer als die 4G-Variante (15 W vs. 44 W), hat aber die gleiche Akkukapazität (5.000 mAh). Ein weiterer Unterschied zwischen den beiden Smartphones besteht darin, dass das Y35 4G mit Android 11-basiertem FuntouchOS 12 gestartet wurde, während das Y35 5G OriginOS Ocean auf Basis von Android 13 bootet. Beide Versionen verfügen jedoch über einen seitlich angebrachten Fingerabdruckleser und eine 3,5-mm-Kopfhörerbuchse und einen USB-C-Anschluss.

Das vivo Y35 5G ist in den Farben Schwarz, Gold und Blau erhältlich und verfügt über drei Speicheroptionen – 4 GB/128 GB, 6 GB/128 GB und 8 GB/128 GB zum Preis von 1.199 CNY (170 $/160 €), 1.399 CNY (200 $/€). 190) bzw. 1.499 CNY (215 $/205 €). Es wird in China über die offizielle chinesische Website von vivo verkauft, aber es gibt kein Wort über seine Verfügbarkeit in anderen Märkten.

Quelle (auf Chinesisch)