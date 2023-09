Vivo kündigte in Singapur in aller Stille das Smartphone Y17s an, bei dem es sich um ein Low-End-Handy mit recht einfachen Spezifikationen handelt. Wir sind uns nicht sicher, ob es außerhalb von Singapur erhältlich sein wird, aber das wird wahrscheinlich der Fall sein.

Das vivo Y17s läuft auf einem MediaTek Helio G85-Chipsatz und ist um ein 6,56-Zoll-IPS-LCD-Display mit 720p und einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz herum aufgebaut. Und obwohl das vielleicht nicht viel klingt, wirbt vivo mit einer Spitzenhelligkeit von 840 Nits, was für eine komfortable Nutzung im Freien selbst an einem hellen, sonnigen Tag ausreichen sollte. Es stehen nicht viele Speichervarianten zur Auswahl, nur die eine mit 6 GB/128 GB. Ein microSD-Kartenslot ist allerdings vorhanden.

In Bezug auf die Kamera verfügt das Gerät über eine hintere 50-Megapixel-Kamera mit f/1,8 und einem 2-Megapixel-Tiefensensor, während die Selfie-Kamera auf einem 8-Megapixel-Sensor mit f/2,0-Blende basiert.

Die gesamte Hardware wird von einem 5.000-mAh-Akku gespeist, der eher langsame 15-W-Ladevorgänge unterstützt. Außerdem wird Funtouch OS 13 auf Android 13 gestartet. Zu den weiteren bemerkenswerten Funktionen gehört die IP54-Zertifizierung gegen Spritzer und Staub.

Das Gerät ist ab sofort in Singapur für 199 SGD (146 US-Dollar) in den Farben Glitter Purple und Forest Green erhältlich. Es wird wahrscheinlich seinen Weg in andere asiatische Länder finden und es scheint, dass Singapur nur die erste Station ist.