Invoering

De vlaggenschipuitsnede van Vivo is de vreemdste groep die we ooit hebben gezien – elke nieuwe generatie is anders dan de vorige, met geschudde functies, verschillende soorten camera’s en gewijzigde schermresoluties. De enige zekere dingen die we altijd verwachten te zien, zijn cameratechnische upgrades en chipsetverbeteringen. En dat beschrijft de nieuwe vivo X90 Pro.

De nieuwste line-up van de X90 bestaat opnieuw uit drie smartphones: de ultramoderne X90 Pro+, de normale X90 Pro en de afgezwakte X90. Vandaag verkennen we de vivo X90 Pro – de eerste smartphone die we ontmoeten, aangedreven door de nieuwe Dimensity 9200-chipset en een van de weinige die een 1-inch camerasensor biedt.

De innovaties beginnen bij het ontwerp – de vivo X90 Pro heeft nu een nog grotere camerabehuizing met een perfect ronde vorm. Het achterpaneel is bedekt met zwart veganistisch leer en er is geen andere kleuroptie, althans niet op de internationale markten.

Onder dat scherm verbergt de X90 Pro MediaTek’s vlaggenschip SoC – de Dimensity 9200 met moderne CPU-kernen, inclusief X3, een 11-core GPU en meer dan genoeg RAM en opslag. Er is ook een enorm koellichaam, waarschijnlijk een van de grootste in een telefoon, en het zou moeten helpen om betere duurzame prestaties te bieden.

De oplaadmogelijkheden van deze nieuwe vivo X90 Pro zijn ook ronduit indrukwekkend – hij ondersteunt 120 W snel bedraad opladen (50% in 8 minuten volgens officiële specificaties) en 50 W snel bedraad opladen.

De X-serie ging altijd over camera’s en de vivo X90 Pro heeft een indrukwekkende kit op zijn rug. Er is een 50 MP primaire camera met 1 “sensor, dezelfde Sony IMX 979 die wordt gebruikt op de Xiaomi 12S Ultra. Er is ook een 50 MP 2x telefoto, gevolgd door een 12 MP ultrabrede camera met autofocusmogelijkheden. Het hele beeldsysteem is gebaseerd op de nieuwste versie van vivo’s X2-beeldverwerkingschip en Zeiss-lenzen.

Dit jaar heeft geen van de X90-modellen cardanische stabilisatie, een functie die verschillende vivo-telefoons in het verleden aanboden op hun primaire, telefoto- of ultrabrede camera’s. In plaats daarvan vertrouwen de primaire en de portretcamera’s op traditionele OIS-systemen.

We hadden het over de geschudde functies en het scherm was een van deze functies die we gewoon niet kunnen voorspellen. Dit jaar gebruikt de vivo X90 Pro een 6,78-inch AMOLED met een resolutie van 1260p, 10-bits kleurdiepte, een verversingssnelheid van 120 Hz en HDR10+-certificering. Ter vergelijking: de X80 Pro had een 1440p-scherm, terwijl de X70 Pro vertrouwde op een kleinere 1080p OLED.

De vivo X90 Pro gebruikt Android 13 met Funtouch 13 UI, terwijl de Chinese versie draait op Origin OS 3.

vivo X90 Pro-specificaties in één oogopslag:

4870mAh; 120 W bedraad, 50% in 8 min (geadverteerd), 50 W draadloos, omgekeerd bedraad. Diversen: Vingerafdruklezer (onder display, optisch); NFC; Infraroodpoort; Stereo luidsprekers.

Er ontbreekt weinig aan de vivo X90 Pro in termen van moderne functies. De telefoon heeft een IP68-classificatie, is gemaakt voor de wereldmarkten en maakt gebruik van vlaggenschipscherm, camera’s, chipset en oplaadoplossingen. Misschien zou een iets langere telelens, bijvoorbeeld 2,5x of 3x, beter zijn geweest, maar vivo brengt deze camera op de markt als een portretlens, dus een 50 mm-lens is een beetje normaal.

En nu is hier de vivo X90 Pro uit de doos.

De vivo X90 Pro uit de doos halen

De vivo X90 Pro wordt geleverd in een grote zwarte doos, iets wat we van deze maker zijn gaan waarderen en verwachten. Binnenin vind je de X90 Pro, vergezeld van een grote 120W-oplader en een 6A-geclassificeerde USB-C-naar-C-kabel.

Dat is natuurlijk niet alles. De doos bevat ook een transparant siliconen hoesje, terwijl de telefoon wordt geleverd met een dunne beschermfolie die aan het einde van het fabricageproces is aangebracht. Het is niet van de slechtste kwaliteit die we hebben gezien, maar ook verre van de beste (wat betekent dat het nog steeds een veegmagneet is).