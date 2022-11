Vivo X90 Erscheinungsdatum, Preis und technische Daten Gerüchte

Die kurzen sechs Monate zwischen den Flaggschiff-Handys von Vivo sind wieder vorbei, als das Unternehmen das Vivo X90, X90 Pro und X90 Pro+ vorgestellt hat.

Das X80 Pro ist eines unserer Lieblingstelefone des Jahres 2022, aber der chinesische Riese treibt eine Reihe von Ersatzmodellen voran.

Hier finden Sie alles, was Sie über die Vivo X90-Serie wissen müssen.

Wann erscheint das Vivo X90?

Vivo kündigte die Telefone am 22. November 2022 per Livestream in seiner Heimat China an.

Das Vivo X90 und X90 Pro gingen an diesem Tag in den Vorverkauf, aber das X90 Pro+ wird erst am 28. November erhältlich sein.

Alle drei Telefone werden am 6. Dezember ausgeliefert und in den vollen Verkauf gehen.

Das Unternehmen erwähnte keine Pläne für eine weltweite Markteinführung der X90-Serie, aber wir haben eine britische und eine europäische Version des X80 Pro erhalten, also drücken wir die Daumen.

Wie viel kostet das Vivo X90?

Das Vivo X90 kostet 3.699 Yen (520 $/430 £) für die Version mit 8 GB RAM/128 GB. Es ist auch in Versionen mit 8 GB / 256 GB, 12 GB / 256 GB und 12 GB / 512 GB für 3.999 Yen (560 USD / 470 GBP), 4.499 Yen (630 USD / 530 GBP) bzw. 4.999 Yen (700 USD / 590 GBP) erhältlich.

Das X90 Pro kostet 4.999 Yen (700 $/590 £) für das 8-GB-/256-GB-Modell. Eine Version mit 12 GB/256 GB kostet 5.499 Yen (670 $/650 £), während eine Version mit 12 GB/512 GB 5.999 Yen (840 $/700 £) kostet.

Das X90 Pro+ kostet 6.499 Yen (900 $/760 £) für die Version mit 12 GB RAM/256 GB Speicher. Ein 512-GB-Modell kostet 6.999 Yen (980 $/825 £).

Das X80 Pro kostet in Großbritannien 1.199 £. Wenn die Telefone es also hierher schaffen, kosten sie alle erheblich mehr als die angezeigten umgerechneten Preise.

Was sind die technischen Daten und Funktionen des Vivo X90?

Vivo hat die Küchenspüle der X90-Serie mit drei Telefonen mit unterschiedlichen Spezifikationen und Funktionen beworfen.

Das reguläre X90 teilt viele seiner Kernspezifikationen mit dem X90 Pro, obwohl das Pro Dinge wie kabelloses Laden, ein verbessertes Hochformat-Teleobjektiv und einen etwas größeren Akku hinzufügt.

Das X90 Pro+ geht mit IP68 und einer wahnsinnigen Quad-Kamera aufs Ganze, einschließlich eines 1-Zoll-Hauptkamerasensors, ähnlich dem des Xiaomi 12S Ultra. Es ist auch das einzige Modell, das anstelle des MediaTek Dimensity 9200 über den Snapdragon 8 Gen 2-Chip verfügt.

Es ist alles ein wenig verwirrend, also hier ist eine vollständige Aufschlüsselung der Spezifikationen der drei.

VivoX90

Mediatek Dimension 9200

50 Mp f/1.75 Hauptkamera (Sony IMX866)

12 MP f/2.0 108-Grad-Ultrawide-Objektiv (Sony IMX663)

12 MP f/2.0 2x Hochformat-Teleobjektiv (Sony IMX663)

32MP f/2.45 Selfie-Kamera

6,78 Zoll 120 Hz AMOLED, 2800 x 1260p

Bis zu 12 GB LPDDR5-RAM

Bis zu 512 GB UFS 4.0-Speicher

Android 13 mit OriginOS 3

Fingerabdrucksensor im Display

4810 mAh Akku

120 W kabelgebundenes Laden

5G/4G

WLAN 6

Bluetooth 5.2

Geographisches Positionierungs System

aptX HD

Hi-Res-Audio

164 x 74,4 x 8,8 mm

195g

Die Rückseite des regulären Vivo X90 Vivo

Vivo X90 Pro

Mediatek Dimension 9200

50 Mp f/1.75 Hauptkamera (Sony IMX866)

12 MP f/2.0 108-Grad-Ultrawide-Objektiv (Sony IMX663)

50 Mp f/1.6 2x Hochformat-Teleobjektiv (Sony IMX663)

32MP f/2.45 Selfie-Kamera

6,78 Zoll 120 Hz AMOLED, 2800 x 1260p

Bis zu 12 GB LPDDR5-RAM

Bis zu 512 GB UFS 4.0-Speicher

Android 13 mit OriginOS 3

Fingerabdrucksensor im Display

4870 mAh Akku

120 W kabelgebundenes Laden

50 W kabelloses Laden

5G/4G

WLAN 6

Bluetooth 5.3

Geographisches Positionierungs System

NFC

aptX HD

Hi-Res-Audio

164 x 74,5 x 9,3 mm

215g

Vivo X90 Pro+

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

1in 50Mp f/1.65 Hauptkamera (Sony IMX989)

48 MP f/2.2 Ultrawide-Objektiv

50 Mp f/1.6 2x Hochformat-Teleobjektiv (Sony IMX758) mit kardanischem OIS

64 MP f/3.5 3.5x Periskop-Telefotosensor

32 MP Selfie-Kamera

6,78 Zoll 120 Hz QHD+ LTPO 4.0 AMOLED, 3200 x 1400p

Bis zu 12 GB LPDDR5-RAM

Bis zu 512 GB UFS 4.0-Speicher

Android 13 mit OriginOS 3

Fingerabdrucksensor im Display

4700 mAh Akku

80 W kabelgebundenes Laden

50 W kabelloses Laden

5G/4G

WLAN 6E

Bluetooth 5.3

Geographisches Positionierungs System

NFC

aptX HD

Hi-Res-Audio

IP68 Wasser- und Staubbeständigkeit

164,3 x 75,3 x 9,7 mm

220g

Vivo

Wir dachten, das X80 Pro zu Beginn des Jahres 2022 wäre so viel Telefon, wie Vivo auf uns werfen könnte, aber X90 Pro + ist ein vollwertiges Flaggschiff, das versucht, die Grenzen des Smartphones noch einmal zu erweitern.

Der 1-Zoll-Hauptkamerasensor ist bemerkenswert, da er eine der ersten Anwendungen des Sony IMX989 ist. Vivo hat es mit einer Glaslinse verwendet, die mit Zeiss T beschichtet ist, einer Formel, die Blendung reduzieren soll. Das Unternehmen nutzt seine relativ neue Partnerschaft mit Zeiss voll aus, seit der legendäre Kamerahersteller Huawei fallen gelassen hat.

Laut Vivo hat dieses 50-Megapixel-Objektiv im Vergleich zum 1/1,3-Zoll-Sensor des X80 Pro einen um 77 % größeren lichtempfindlichen Bereich. Dieses Telefon hatte dank seines großen Sensors hervorragende Ergebnisse bei schlechten Lichtverhältnissen, daher hoffen wir wirklich, dass das X90 Pro+ nach Europa kommt, damit wir es zum Testen in die Hände bekommen können.

Das Kamera-Setup ist auch mit dem neuen V2-Bildsignalprozessor (ISP) von Vivo gekoppelt, eine köstliche Upgrade-Perspektive.

Mit dem Snapdragon 8 Gen 2 ist es jetzt auch eines der leistungsstärksten und leistungsfähigsten Smartphones der Welt. Wie Vivo es über die Rohverarbeitung für die Kamera hinaus nutzt, bleibt abzuwarten, aber bedenken Sie, dass bei jeder Veröffentlichung außerhalb Chinas auf dem Telefon wahrscheinlich die Funtouch-Software von Vivo und nicht das OriginOS laufen wird, das es in seinem Heimatland ausführt.

All diese potenzielle Telefonmagie läuft auf einem obszön hellen 1800-Nit-2K-AMOLED-Bildschirm, einem Samsung E6-Panel, um genau zu sein. Es hat eine 10-Bit-Farbgenauigkeit und kann dank seiner LTPO 4.0-Technologie zwischen 1 Hz und 120 Hz aktualisieren.

Das Telefon ist in Schwarz oder in einer schönen roten Lederversion erhältlich. Wir hoffen sehr, dass es nach Europa kommt.

Werfen Sie bis dahin unbedingt einen Blick auf unsere Zusammenfassung der besten derzeit erhältlichen Smartphones, um zu sehen, womit die X90-Serie konkurrieren wird.