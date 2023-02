vivo introduceerde de X Fold afgelopen april in China met de Snapdragon 8 Gen 1 SoC, en nu horen we dat de vivo X Fold2 zal worden gelanceerd als ’s werelds eerste Snapdragon 8 Gen 2-aangedreven opvouwbare smartphone.

Woord komt van betrouwbare tipgever Digitaal chatstationdie ook zei dat de vivo X Fold2 een batterij van 4.800 mAh zal bevatten – een upgrade van respectievelijk 200 mAh en 70 mAh ten opzichte van de batterijen van de X Fold en X Fold Plus.

De vivo X Fold2 ondersteunt ook sneller bedraad opladen – 120 W vs. X Fold’s 66 W en X Fold Plus’ 80 W oplaadsnelheden.

vivo X-vouw

De vivo X Fold +, die net als de X Fold ook exclusief voor China is, is in feite de X Fold met een betere SoC, sneller bekabeld opladen en een extra kleuroptie (rood). Het wordt geleverd met de Snapdragon 8+ Gen 1 SoC en 80W bedraad opladen, terwijl de X Fold de Snapdragon 8 Gen 1 aan het roer heeft met 66W oplaadondersteuning.

Je kunt onze vivo X Fold hands-on lezen terwijl we wachten op meer details over de X Fold2.

Bron (in Chinees) | Via