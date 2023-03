De vivo V27-serie is officieel en we zagen de aankondiging van drie smartphones: vivo V27 Pro, vivo V27 en vivo V27e. Alle drie de telefoons bieden indrukwekkende portretfuncties en vlaggenschipcamera’s, maar het belangrijkste is dat ze allemaal voor minder dan $ 500 worden verkocht.

Vivo V27 Pro & Vivo V27

Deze twee telefoons zijn vrijwel identiek met één groot verschil: de Mediatek-chipset. De Pro is uitgerust met de Dimensity 8200 – een capabel 4 nm-platform voor borderline premium smartphones met een 3,1 GHz CPU. De vanilla-variant wordt aangedreven door een Dimensity 7200 – ook gebouwd op het 4 nm-proces, maar de snelste CPU-cores zijn geklokt op 2,8 GHz, terwijl de GPU Mali-G610 blijft.

Nu we het verschil uit de weg hebben geruimd, volgen hier alle specificaties die deze twee telefoons delen. Vivo heeft ze uitgerust met 6,78-inch AMOLED’s met een verversingssnelheid van 120 Hz en Full HD+ resolutie.

De camera-instelling is de meest trotse functie voor beide apparaten. De vivo V27 Pro en vivo V27 hebben een 50 MP hoofdcamera met een aangepaste Sony IMX766V-sensor en een f/1.8-diafragma en OIS. De tweede shooter aan de achterkant is een 8 MP ultragroothoeklens en de derde is een 2 MP macrocamera. Er is ook een ring-LED-flitser direct naast de bovenste lens.

De camera aan de voorzijde, die achter een perforatiegat zit, is ook indrukwekkend – 50 MP met AF. Vivo heeft de telefoons om de tuin geleid met tal van softwareverbeteringen voor foto en video, waaronder Real-Time Extreme Night Vision, Super Night Video en zogenaamde hybride beeldstabilisatie die trillingen in video’s digitaal corrigeert.

Over de software gesproken, het is Funtouch OS 13, gebaseerd op Android 13. De telefoons ondersteunen ook dual-mode 5G zowel op SA- als NSA-netwerken, Bluetooth 5.3 en wifi 2,4 GHz / 5 GHz. De USB-C aan de onderkant is voor de 4.600 mAh-batterij met snel opladen van 66 W – hetzelfde voor zowel de vanille als de Pro.

De telefoons hebben misschien dezelfde behuizing van 182 g, maar de Pro wordt alleen verkocht in de kleur Magic Blue, die van tint verandert onder zonlicht (of ander UV-licht) of in normale Noble Black-kleuren, terwijl de vanille-optie ook wordt aangeboden in Emerald Green en Vloeiend goud.

De vivo V27 Pro heeft drie geheugenopties: 8/128 GB, 8/256 GB en 12/256 GB, en de startprijs is $ 459, die kan worden gewijzigd, afhankelijk van de lokale marktomstandigheden. We hebben het al beoordeeld en vastgesteld dat het een uitstekende telefoon is met een gemakkelijk sympathiek ontwerp.

De vivo V27 wordt aangeboden met 8/256 GB of 12/256 GB geheugen voor $ 399, nogmaals, de prijs kan enigszins fluctueren in verschillende landen en regio’s.

vivo V27e

De vivo V27e is voor regio’s waar 5G-netwerken niet beschikbaar zijn, aangezien vivo het apparaat aanbiedt met een Mediatek Helio G99-chipset, die alleen LTE is. De V27e is aan de achterkant vrijwel hetzelfde, met drie camera’s verticaal opgesteld, maar de combinatie is 64 MP main met OIS + 2 MP bokeh + 2 MP macro. De selfie-shooter is 32 MP met een vaste focus.

De vivo V27e onderscheidt zich van de andere twee telefoons door zijn platte scherm en platte zijkanten. Het 6,62-inch AMOLED-paneel ondersteunt een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz. Opslag is 128 GB, terwijl RAM 8 GB is, dat kan worden uitgebreid met maximaal 8 GB meer met de functie Uitgebreid RAM in het menu Instellingen.

Deze telefoon heeft de 4.600 mAh-batterij met snelladen van 66 W geleend van zijn machtigere broers en zussen, evenals het Funtouch OS 13, gebaseerd op Android 13. Hij is ook extreem dun – slechts 7,7 mm in de basis.









vivo V27e

De vivo V27e is beschikbaar voor pre-order in Glory Black en Lavender Purple, de laatste is de heldenkleur. De startprijs is $ 289, onder voorbehoud van wijzigingen, afhankelijk van de lokale marktomstandigheden.