Invoering

Het vivo V27-trio is eindelijk officieel en het is behoorlijk fascinerend – er is de gewone V27 met een focus op de kwaliteit van de achteruitrijcamera, dan de afgezwakte V27e en de versterkte V27 Pro met topprestaties en eersteklas camerakwaliteit aan beide kanten . Vandaag gaan we het meest interessante lid verkennen: de vivo V27 Pro.

De nieuwe vivo V27 Pro is een opmerkelijke upgrade ten opzichte van de vorige V23 Pro en V25 Pro. Hoewel ze allebei cameragerichte midrangers waren, overtroeft deze hen met zogenaamd betere camerakits en een vlaggenschip-chipset. Het heeft ook een groter scherm en toch slaagt het erin om het kenmerkende dunne en lichtgewicht ontwerp te behouden.

Laten we beginnen met het ontwerp – het doet denken aan de V23 Pro en V25 Pro omdat het hetzelfde achterpaneel gebruikt dat van kleur verandert en slechts 7,4 mm dun blijft. Maar de vivo V27 Pro wordt geleverd met een groter 6,78-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 1080p en een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz.

Een van de belangrijkste kenmerken is de nieuwe chipset – de MediaTek Dimensity 8200 – een SoC die is gebaseerd op een efficiënter 4nm-proces, vergeleken met de 6nm Dimensity 1200 en 1300 in de vorige modellen. Het biedt grote verbeteringen in CPU- en GPU-prestaties, ondersteunt nieuwe RAM en opslag, er is een betere ISP en uitgebreide connectiviteitsopties.

De camera is ook geüpgraded – er is een drietal camera’s aan de achterkant met een 50 MP OIS primaire, een 8 MP ultrawide en 2 MP macro-shooters. De selfiecamera is veelbelovend – een oog van 50 MP met een groothoeklens en autofocusondersteuning – een verbetering ten opzichte van de V25 Pro, maar enigszins een downgrade in vergelijking met de 50 MP + 8 MP + dubbele LED-flitser aan de voorkant van de V23 Pro .

De vivo V27 Pro wordt aangedreven door een batterij van 4.600 mAh en er is ondersteuning voor snel bedraad opladen van 66 W. De nieuwe smartphone start de nieuwste vivo-software op, wat nu Android 13 met Funtouch 13 is.

vivo V27 Pro-specificaties in één oogopslag:

Lichaam: 164.1×74.8×7.4mm, 182g; glazen voorkant, glazen achterkant, kunststof lijst.

164.1×74.8×7.4mm, 182g; glazen voorkant, glazen achterkant, kunststof lijst. Weergave: 6,78″ AMOLED, 120Hz, HDR10+, resolutie 1080x2400px, beeldverhouding 20:9, 388ppi.

6,78″ AMOLED, 120Hz, HDR10+, resolutie 1080x2400px, beeldverhouding 20:9, 388ppi. Chipset: Mediatek Dimensity 8200 (4 nm): Octa-core (1×3,1 GHz Cortex-A78 & 3×3,0 GHz Cortex-A78 & 4×2,0 GHz Cortex-A55); Mali-G610 MC6.

Mediatek Dimensity 8200 (4 nm): Octa-core (1×3,1 GHz Cortex-A78 & 3×3,0 GHz Cortex-A78 & 4×2,0 GHz Cortex-A55); Mali-G610 MC6. Geheugen: 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM; UFS 3.1.

128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM; UFS 3.1. Besturingssysteem/software: Android 13, Funtouch 13.

Android 13, Funtouch 13. Achter camera: Breed (hoofd) : 50 MP, f/1.9, 1/1.56″, 1,0 µm, PDAF, OIS; Ultragroothoek : 8 MP, f/2.2, 16 mm, 120˚, 1/4″, 1,12 µm; Makro : 2MP, f/2.4.

: 50 MP, f/1.9, 1/1.56″, 1,0 µm, PDAF, OIS; : 8 MP, f/2.2, 16 mm, 120˚, 1/4″, 1,12 µm; : 2MP, f/2.4. Voor camera: 50 MP, f/2.5, (breed), AF.

50 MP, f/2.5, (breed), AF. Video opname: Achter camera : 4K@60fps, 1080p@60fps; Voor camera : 4K@60fps, 1080p@60fps.

: 4K@60fps, 1080p@60fps; : 4K@60fps, 1080p@60fps. Accu: 4600mAh; 66 W bedraad, 50% in 19 min (geadverteerd).

4600mAh; 66 W bedraad, 50% in 19 min (geadverteerd). Diversen: Vingerafdruklezer (onder display, optisch); NFC.

Er zijn een paar dingen die we hoopten te zien, maar die niet zijn gebeurd: een soort officieel goedgekeurde spatbescherming en stereoluidsprekers. We denken dat het tijd wordt dat de V-serie eindelijk stereoluidsprekers krijgt.

En nu gaan we de vivo V27 Pro uitpakken.

De vivo V27 Pro uit de doos halen

De vivo V27 Pro wordt geleverd in een lange zilveren doos. Het bevat de telefoon zelf, een 8A-geclassificeerde USB-A-naar-C-kabel en een 80W FlashCharge-lichtnetadapter. Merk op dat de vivo V27 Pro beperkt is tot 66 W opladen, maar het lijkt erop dat de maker het niet erg vindt om de telefoon met een overgekwalificeerde adapter te verzenden.

Dat is natuurlijk niet alles. De winkelbundel biedt ook een zachte transparante hoes en een dunne beschermfolie, die al op de telefoon was aangebracht voordat deze de fabriek verliet.