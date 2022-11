vivo TWS 3 Pro-Knospen bieten 49 dB ANC bis zu 4 kHz und verlustfreie Audiounterstützung

Neben den Flaggschiff-Smartphones der X90-Serie stellte Vivo auch seine True-Wireless-Knospen der nächsten Generation vor. Einfach als vivo TWS 3 und TWS 3 Pro bekannt, versprechen diese eine hervorragende Audioqualität, beeindruckende Rauschunterdrückung und immersiven Sound.

Es gibt viele Ähnlichkeiten zwischen den beiden Modellen, aber die Pro-Modelle kosten das Doppelte – CNY 1.000 ($ 140 / € 135 / ₹ 11.500) gegenüber 500 CNY für das Vanilla-Modell. Was bringt Ihnen das zusätzliche Geld?

Die aktive Geräuschunterdrückung wurde verbessert und reduziert jetzt Geräusche um 49 dB (die vorherigen TWS-Knospen erreichten eine Höchstleistung von 40 dB). Und es arbeitet in einem breiteren Band und erreicht bis zu 4.000 Hz. Dies sollte es viel besser machen, menschliche Stimmen sowie Geräusche mit mittlerer Frequenz herauszufiltern.









Die vivo TWS 3 Pro bietet eine beeindruckende Rauschunterdrückung von 49 dB bis zu 4.000 Hz und einen sehr niedrigen THD+N

Die Vanilleknospen haben ein ANC, das fast so gut ist wie das der Pros – es deckt auch Sound bis zu 4.000 Hz ab und reduziert Rauschen um bis zu 48 dB. Was das Pro-Modell auszeichnet, ist, dass es auf sehr geringe Verzerrung mit einem THD+N von 0,002 % oder darunter abgestimmt wurde (das Akronym steht für Total Harmonic Distortion plus Noise).

Beide TWS 3-Modelle bieten aptX Lossless-Unterstützung – wie der Name schon sagt, ist dies für verlustfreies Audio und verwendet eine Bitrate von 1,2 Mbit/s, um dies zu erreichen. Der eigens entwickelte Breitbandlautsprecher kann Töne im Bereich von 5Hz bis 40kHz wiedergeben. Es hat eine 3-lagige Nanokomposit-Membran und misst 12,2 mm in der Größe. Mit Bluetooth 5.3 und LE Audio-Unterstützung können diese Knospen die Latenz auf 55 ms reduzieren.

Beide Knospen haben auch einige moderne Funktionen wie räumliches 360°-Audio. Sie passen auch den ANC-Pegel an Ihre Umgebung an und können den Passthrough-Modus automatisch aktivieren und die menschliche Sprache verbessern, wenn sie hören, dass jemand mit Ihnen spricht. Ein interessantes Feature ist die hochwertige binaurale Audioaufnahme, die laut vivo für Vlogs verwendet werden kann. Das System verfügt über drei Mikrofone pro Knospe und wird auch zur Geräuschunterdrückung während Anrufen verwendet.

Beide Knospen haben Stiele, die als druckempfindliche Bedienelemente verwendet werden – Sie können sie beispielsweise zum Anhalten drücken, und Sie können nach oben und unten wischen, um die Lautstärke zu regeln.

Die Vanilla vivo TWS 3-Knospen haben eine bessere Akkulaufzeit – sie können 10 Stunden halten und die Gesamthörzeit beträgt 40 Stunden mit dem Ladekoffer. Zum Vergleich: Die Pro-Knospen halten allein 6,8 Stunden und insgesamt 30 Stunden mit dem Fall für die Pros (diese Zahlen gelten mit ausgeschaltetem ANC). Und das, obwohl das Pro-Gehäuse einen größeren Akku hat (510 mAh gegenüber 430 mAh, der Akku in jeder Knospe hat 53 mAh).













vivo TWS 3 und 3 Pro Farbvarianten

Die Knospen der vivo TWS 3 und TWS 3 Pro können heute in China vorbestellt werden. Das Vanilla-Modell wird am 30. November in den Handel kommen, wenn Sie stattdessen die Pro-Knospen wollen, müssen Sie bis zum 6. Dezember warten. Beide sind in Weiß erhältlich und haben jeweils einen eigenen Blauton.

Quelle 1 | Quelle 2 (auf Chinesisch)