Vivianne Miedema wird bei der Frauen-Weltmeisterschaft, die am Donnerstag beginnt, eine bemerkenswerte Abwesenheit haben. Die niederländische Starspielerin, die weithin als eine der besten Spielerinnen des Sports gilt, verpasste das vierwöchige Turnier, nachdem sie sich im Dezember eine Verletzung des vorderen Kreuzbandes (ACL) zugezogen hatte .

Miedema, die Rekordtorschützin ihres Landes, ist eine von mehreren Spielerinnen, die wegen einer im Frauenfußball weit verbreiteten Kniebandverletzung vom Turnier ausgeschlossen sind.

„Ich denke, diese Saison war wahrscheinlich eine der schlechtesten bisher. Ich denke, das liegt auch daran, dass wir offensichtlich mehr Medienaufmerksamkeit haben. Es waren auch große Namen, die gelitten haben“, sagte Miedema gegenüber Christina Macfarlane von CNN.

Die Niederländerin ist eine von vier Arsenal-Spielerinnen – Leah Williamson, Beth Mead und Laura Wienroither sind die anderen –, deren Saison mit einer Verletzung am Kreuzband, einem der wichtigsten Bänder im Knie, endete.

Demnach gab es in den Topligen des Frauenfußballs 195 Kreuzbandverletzungen ACL-Frauenfußballverein. Dazu gehören die Kanadierin Janine Beckie, Catarina Macario von der US-amerikanischen Frauen-Nationalmannschaft und die Französin Delphine Cascarino.

Der 27-jährige Miedema sagte, die Dinge wären anders, wenn sich dieser Trend im Männerfußball wiederholen würde.

„Stellen Sie sich vor, in dieser Saison vier ACLs bei Man City (Männermannschaft) zu haben – das wäre eine Riesensache“, sagte Miedema und bezog sich dabei auf Pep Guardiolas Mannschaft, die letzte Saison die englische Premier League, den FA Cup und die Champions League gewann.

„Ich glaube nicht, dass der Fußball die Sportler versteht, also glaube ich auch nicht, dass sie den Männerfußball verstehen“, fügte Miedema hinzu.

„In dem Moment, in dem wir anfangen, Frauenkörper und Frauensport zu erforschen, können wir anfangen zu sagen, dass dies das Beste für unseren Körper ist und was wir ändern müssen.“

Ein Kreuzbandriss ist eine der schwersten Verletzungen, die ein Sportler erleiden kann. Die beste Möglichkeit, einen Kreuzbandriss zu reparieren, ist eine Operation. Danach dauert es zwischen sechs und zwölf Monaten, bis die volle Aktivität wiederhergestellt ist – was Fußballspieler oft für ganze Saisons ausschließt.

Da Spielerinnen und Trainer nach Antworten suchen, warum Kreuzbandverletzungen im Frauenfußball so häufig vorkommen, nennt Miedema die Terminplanung als Hauptgrund.

„Ich denke, wenn man sich den Kalender anschaut, haben wir früher 30, 35 Spiele pro Saison gespielt, aber jetzt haben wir ungefähr 60 Spiele pro Saison“, sagte Miedema.

„Bei der Weltmeisterschaft wird es sicherlich einige (Kreuzbandverletzungen) geben.“

Ein Bericht der weltweiten Spielergewerkschaft FIFPRO über die Spielplanung aus dem Jahr 2022 ergab, dass ihre Stichprobe von 85 Spielern wahrscheinlich eine ungewöhnlich hohe Anzahl an Spielen innerhalb kürzerer Zeiträume bestreiten würde, insbesondere in Jahren, in denen im Sommer auf der Nordhalbkugel ein internationales Turnier ausgetragen wird.

Als Williamson – die als Kapitänin Englands bei der Frauen-Europameisterschaft letzten Sommer zum Titel führte – Ende April ihre Diagnose einer Kreuzbandverletzung bekannt gab, verwies sie darauf, dass sie seit Oktober 2022 mit „körperlichen oder geistigen“ Zweifeln spielen musste.

„Ich denke, es ist kein Zufall, dass sich Leah und Beth nach der EM letzten Sommer verletzen“, sagte Arsenal-Star Miedema.

„Sie standen unter großem Leistungsdruck und mussten immer wieder auflaufen, und beide haben sich verletzt.“

Von den Olympischen Spielen 2021 bis zur EM 2025 in der Schweiz gab und wird es jedes Jahr ein großes internationales Frauenfußballturnier geben.

Da die heimische Saison des europäischen Fußballs Ende Mai zu Ende geht, mangelt es den Spielern zwangsläufig an Erholungszeit, bevor diese internationalen Turniere beginnen.

Miedema glaubt, dass dies ein Problem sei, mit dem sich der Weltfußballverband FIFA befassen müsse.

„Ich denke, sie sind wahrscheinlich diejenigen, die die Änderung im Zeitplan am meisten vorantreiben können“, sagte Miedema. „Ich denke, wir verstehen nicht, dass es manchmal um den Schutz der Spieler geht, statt darum, Geld reinzubekommen oder Unterhaltung zu bieten.“

In ihrem Interview mit CNN forderte Miedema außerdem die Fußballverbände, Nationalverbände und Vereine auf, mehr Ressourcen und Forschung bereitzustellen, um die Physiologie von Sportlerinnen wirklich zu verstehen und so mehr Verletzungen zu verhindern.

Eine Studie des British Journal of Sports Medicine ergab, dass das Risiko einer Kreuzbandverletzung bei Frauen drei- bis sechsmal höher ist als bei Männern.

In einer anderen von der medizinischen Fachzeitschrift Arthroscopy veröffentlichten Studie wurde geschätzt, dass die Wahrscheinlichkeit eines Kreuzbandrisses bei Fußball- und Basketballspielerinnen dreimal höher ist als bei ihren männlichen Kollegen.

Anfang des Jahres wiederholte Arsenal-Frauentrainer Jonas Eidevall Miedemas Aufrufe zu kollektivem Handeln und sagte, dass Dachverbände, Verbände und Vereine mehr tun und auch eine Überarbeitung des Spielplans in Betracht ziehen müssten.

Die FIFA hat ihr Engagement für die Verletzungsprävention dargelegt und sie als einen Schlüsselaspekt ihrer medizinischen Unterabteilung bezeichnet, um sicherzustellen, dass Forschung, Aufklärung und Sensibilisierung umgesetzt werden. Die FIFA nahm 2021 einen Forschungsaufruf zur Kenntnis, der darauf abzielt, den wissenschaftlichen und medizinischen Fortschritt und das Verständnis im Frauenfußball voranzutreiben.

Der europäische Fußballverband UEFA verwies gegenüber CNN auf das von ihm eingerichtete Expertengremium für Frauengesundheit, das der Erforschung von Kreuzbandverletzungen „hohe Priorität“ einräumt.

„Das Gremium konzentriert sich insbesondere darauf, bereits bestehende gute Präventionsprogramme zu identifizieren und anzuerkennen oder neue zu entwickeln“, sagte die UEFA.

Der englische Fußballverband wies gegenüber CNN auf seine laufende Verletzungs- und Überwachungsstudie zur Women’s Super League und Barclays Women’s Championship 2022/23 hin, die von der Nottingham Trent University durchgeführt wurde.

In Bezug auf ACL-Verletzungen wies der FA auf die Notwendigkeit einer „langfristigen Übersicht“ hin, um die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen zum Schutz der Spieler zu bewerten, wenn „einige Risikofaktoren häufiger auftreten“.

Miedema sagt, sie wolle ihre Position als Star des Spiels nutzen, um Dachverbände und Fußballverbände dazu zu bewegen, in Zukunft mehr für den Schutz der Gesundheit der Spieler zu tun.

„Es ist wirklich wichtig, dass wir als Vereine und als Spieler weiterhin mit gutem Beispiel vorangehen und anderen helfen, damit zu wachsen“, sagte Miedema.

„Ich denke, jeder von uns, der die Spiele jetzt spielt, ist ein Vorreiter für das, was in 10, 12 Jahren passieren wird. Ich denke, wir müssen diese Verantwortung übernehmen und dem Spiel helfen, zu wachsen.“