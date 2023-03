De Ramaswamy-campagne sloeg het aanbod af, dus kregen ze geen verdere details over waar het geld naartoe zou gaan of hoe de regeling precies zou werken. De anekdote werd gedeeld op voorwaarde dat de naam van de adviseur niet bekend zou worden gemaakt uit angst voor vergelding. Maar POLITICO bevestigde dat de persoon die het vermeende aanbod heeft gedaan inderdaad banden heeft met de conferentie.

“Een stro-poll is een stem waaraan de aanwezigen kunnen deelnemen. Als een presidentskandidaat georganiseerd en populair is, kan hij het goed doen”, zei een woordvoerder van CPAC in reactie op POLITICO.

In het verleden hebben kandidaten hun eigen supporters georganiseerd om naar CPAC te komen om hun positie in de stro-poll te vergroten of om hun kandidaat op het podium aan te moedigen. Maar de bewering van de Ramaswamy-campagne is fundamenteel anders: dat iemand die banden heeft met de conferentie aanbood om die supporters tegen betaling te regelen.

Het komt omdat er vragen zijn over de invloed van CPAC in het bredere conservatieve universum. De leider van de conferentie, Matt Schlapp, wordt momenteel aangeklaagd door een campagnemedewerker wegens beschuldiging van seksueel wangedrag, beschuldigingen die Schlapp heeft ontkend. En het suggereert dat de biotech-ondernemer zijn outsider-campagne voor president ontwerpt als een ontwrichtende kracht binnen traditionele GOP-kringen.

Ramaswamy zei voor het eerst dat er contact met zijn campagne was opgenomen over de stro-enquête op Fox News Business. In een interview met POLITICO breidde hij het uit en zei dat hij besloot zich uit te spreken over de oproep als onderdeel van de inspanningen van zijn campagne om corruptie aan het licht te brengen en de soms onsmakelijke deals achter de schermen bloot te leggen die deel uitmaken van de moderne politiek.

“Het uitgangspunt van de campagne is om een ​​heropleving van de nationale identiteit te stimuleren, maar een duidelijk secundair doel zal ontmaskering zijn – ik bedoel, ik ben niet iemand die is opgegroeid in de politiek, maar alles wat ik heb geleerd suggereert dat er veel die mensen in het openbaar moeten zien, ‘zei Ramaswamy.

“We hebben besloten om ‘volledig transparant’ te gaan over het blootleggen van het quasi-corrupte proces van de campagne zelf,” zei hij.

Ramaswamy sprak vorige week op CPAC en kreeg 1 procent steun in de stropeiling van potentiële Republikeinse primaire kanshebbers in 2024. Voormalig president Donald Trump kwam als eerste binnen met 62 procent, terwijl de gouverneur van Florida, Ron DeSantis, binnenkwam met 20 procent. Perry Johnson, de miljonair uit Michigan die vorige week zijn kandidatuur aankondigde en wiens team aanwezig was op het evenement, verdiende 5 procent.

Tijdens zijn toespraak op CPAC op vrijdag riep Ramaswamy op tot een “nationale heropleving”, zei hij dat hij de FBI en het ministerie van Onderwijs zou sluiten, en beloofde hij een einde te maken aan de door de federale overheid opgelegde positieve actie door Executive Order 11246 in te trekken, dat quota op basis van ras verplicht stelt. voor federale aannemers.

“Willen we een nationale echtscheiding? Of willen we een landelijke opwekking? Het zal niet automatisch gebeuren, wat het ook is – het zal zijn wat we ervoor kiezen,’ vroeg Ramaswamy aan het publiek, verwijzend naar de oproepen van vertegenwoordiger Marjorie Taylor Greene voor een ‘nationale scheiding’.

Na CPAC woonde Ramaswamy het donorevenement van de anti-belastinggroep Club for Growth bij in Palm Beach, Fla. Dit weekend zal Ramaswamy het Hamilton Co. New Hampshire.

Ramaswamy zei dat zijn campagne erover nadenkt om dingen anders te doen als het gaat om fondsenwerving en zelfs om te laten zien hoe kandidaten worden voorbereid op interviews of evenementen met deskundige briefings. Hij is van plan om in de komende weken een podcast te lanceren waar het publiek kan luisteren naar zijn briefing over onderwerpen variërend van buitenlands beleid tot gezondheidszorg.

“Ik raak steeds meer geïntrigeerd door het proces”, zei Ramaswamy over zijn kandidaatstelling. “De Republikeinse basis vindt mijn boodschap over het repareren van overheidsbeheer goed, maar je moet het in je eigen achtertuin repareren als je erover gaat prediken.”