„Hat das Recht dazu“, antwortete Ramaswamy. „Und ich denke, dass das verdeckte Tragen wichtig ist, das konstitutionelle Tragen wichtig ist.“

Er sagte, Hintergrundüberprüfungen seien „absolut ein legitimer Teil des Prozesses“, aber der „gesetzestreue“ Waffenbesitz „halte viele Gewalttäter davon ab, mit Waffen durch die Straßen zu streifen, wie sie es heute tun.“

Ramaswamy betonte die hohe Kriminalität in den Städten und unzureichende Ressourcen für die psychische Gesundheit und forderte mehr Unterstützung für Polizeibeamte. Die Diskussion über Waffen war Teil einer weitreichenden Konversation in Cuomos Podcast „As A Matter Of Fact“.

Ramaswamy befürwortete wie schon zuvor die Idee, Menschen, die als gefährlich gelten, wieder zu institutionalisieren, und wischte Cuomos Beschreibung einer Massenschießerei in einer Schule beiseite – lebenslange Gewalt zwischen vielen Gewalttätern in Städten, die gegen viele andere Gesetze verstoßen.“

Cuomo, der sein Amt aufgrund der von ihm bestrittenen Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs niederlegte, sagte nach der Aufnahme des Podcasts: „Die republikanischen Kandidaten bestehen alle darauf, die Ultrakonservativen in ihrer eigenen Partei anzusprechen und Positionen einzunehmen, die die Mehrheit der Amerikaner verärgern.“ Millionen von Einwandererfamilien, die seit Jahren friedlich und erfolgreich hier leben, abzuschieben und Straftäter mit Waffen zu bewaffnen, jeder eine versteckte Waffe bei sich zu haben, in den Wilden Westen zurückzukehren usw. Das ist alles absurd.“