Vivek Agnihotri sagt, er sei bereit, The Vaccine War zu drehen, bekommt gemischte Reaktionen

Nach dem Blockbuster-Erfolg von The Kashmir Files kündigte Vivek Agnihotri im November seinen nächsten Film mit dem Titel The Vaccine War an, der auf Indiens Kampf gegen das Covid-19-Virus basiert. „Präsentation von ‚THE VACCINE WAR‘ – eine unglaublich wahre Geschichte eines Krieges, von dem Sie nicht wussten, dass Indien geführt hat. Und mit seiner Wissenschaft, seinem Mut und seinen großartigen indischen Werten gewonnen hat“, schrieb der Regisseur auf Twitter.

Am Samstag, dem 10. Dezember, ging Vivek auf seinen Twitter-Account und teilte zwei Fotos und fügte hinzu, dass er sich darauf vorbereitet, den Film zu drehen. Sobald er die Bilder fallen ließ, gratulierte die Mehrheit der Internetnutzer dem Regisseur und wünschte ihm viel Erfolg für seinen kommenden Film, während einige von ihnen ihn sogar in den Kommentaren darüber trollten, wie er The Vaccine War zu einem Propagandafilm machen und die wahre Wahrheit verbergen werde.

Ein Twitter-Nutzer schrieb: „Wahlen 2024 ki taiyaari shuru (Die Vorbereitungen für die Wahlen 2024 beginnen)“, während ein anderer twitterte: „Neuer Tag, neue Propaganda“. Als Vivek bei einem der Klicks in einem extra lockeren Pyjama gesehen wurde, schrieb ein Twitter-Nutzer: „Toh ye dhila pyjama pehenne se kya direction nikhar ke bahar aata hai kya? )“.

Unter Bezugnahme auf die jüngste Reihe von The Kashmir Files beim Indian International Film Festival of India in Goa schrieb ein Internetnutzer: „Bitten Sie Ihre oberste Regierung, Mr. Nadav Lapid und die anderen Juroren nicht zum nächsten IFFI einzuladen. Stattdessen V wie Vulgar Agnihotri sollte die Jury leiten und Anurag Thakur, Anupam Kher, Ravi Kishan und Akshay Kumar sollten die anderen Juroren sein.

Neuer Tag, neue Propaganda — Dr.Shailesh (@Dr_Shailesh_19) 10. Dezember 2022

Wahl 2024 ki taiyari … Chalo ED aur Einkommenssteuer se Bach jaoge … — MR Lazy (@happyladka021) 10. Dezember 2022

Toh ye dhila paijama pehnane se kya Richtung nikhar ke bahar aata hai kya? — Stolz (@LYCHNOBITE_ASHU) 10. Dezember 2022

Iske uppar abhi tak country mai hatred failane aur antak karne ke liye uapa lag jana chahiye tha — SHAILESH AGRI (@devilshailesh) 10. Dezember 2022

Fragen Sie Ihren Regierungschef. Herrn Nadav Lapid und die anderen Juroren nicht zum nächsten IFFI einzuladen.

Stattdessen sollte V wie Vulgar Agnihotri die Jury leiten und Anurag Thakur, Anupam Kher, Ravi Kishan und Akshay Kumar sollten die anderen Juroren sein … – Talukdar Symanta Choudhury (@symanta2001) 10. Dezember 2022

Apropos The Vaccine War: Der Film soll am 15. August 2023, dem Unabhängigkeitstag, erscheinen und in mehr als zehn Sprachen erscheinen, darunter Hindi, Englisch, Telugu, Tamil, Malayalam, Kannada, Bhojpuri, Punjabi, Gujrati, Marathi, und Bengali unter anderem.

LESEN | Luxuriöse Hochhauswohnungen, in denen Vivek Agnihotri nach dem Erfolg von The Kashmir Files ein neues Haus für Rs 17,92 crore kaufte