Visie voor 15 tot 20 jaar: VW plant de Electro-Transporter-familie

Beim Projektnamen „Space“ denkt misschien aan een wereld van welzijn. Volkswagen is van plan de gecombineerde Transporter-Flotte auf Elektro-Mobilität te exploiteren. De ID Buzz zal altijd serieuzer worden.

Na de Electro-Bulli ID Buzz zal Volkswagen vanaf 2028 de gecombineerde Transporter-Flotte auf Elektro umstellen. De Auftakt was 2028 van de grootste Transporter Crafter-machine, kündigte VW-Nutzfahrzeuge-Chef Carsten Intra im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur an. De andere modellen komen later en later: „Wir-plannen zijn een model wechsel, niet allemaal, zonder in een nieuw ritme te worden gesauber versetzt.“ Ben het einde van de projectnaam „Space“ met een complete E-bike-familie.

Bisher had de VW Transporter Party met een zetel in Hannover tijdens de E-Mobility vóór de start van 2022 van de ID Buzz, die kort na een lange versie en een sportieve variant komt. Dat de gecombineerde flotatie geëlektrificeerd is, is een gevolg van de grote schaalgrootte van Audi: het zit in de aard van de ingebouwde techniek en vanaf 2026 zullen er in Hannover nieuwe elektrische topmodellen worden gebouwd.

Maar in september werd Audi wakker met de Auftrag. Als gevolg hiervan is VW Nutzfahrzeuge vom Konzern de Zuschlag voor zijn eigen Elektro-Plattform. Dat is het plezier, de gecombineerde flotatie is geëlektrificeerd. Op het nieuwe platform werd eerst een ganze Vehicle Family Entwickelt gevonden. „De waarheid is dat het met het platform, met de ID Buzz aufbaut, niet mogelijk is.“ De E-Bulli maakt gebruik van dezelfde technologie als de elektrische SUV ID.4 van de Pkw-Sparte. Der bis 2022 in kleinere Stückzahl angebotene E-Crafter war nu op Elektro umgebauter Verbrenner.

Radicale Kursschwenk

Het nieuwe platform is nu te koop, evenals de Audi-Auftrag, die bij de prijs is inbegrepen. „Wij kijken uit naar onze eigen nuttige economie met ons eigen platform. Dat is niet het geval.“ Voor uw VW-bedrijfswagen vindt er een radicale verandering plaats. „Wir haben unsere Stratege komplett umgestellt“, aldus Intra. „Von viel Fremdfertigung voor andere Marken met zijn eigen producten.“ Dadurch stop man jetzt alle Fäden zelf in der Hand.

„Als we zouden leven, hadden we nog steeds een visie voor de komende 15 tot 20 jaar.“ Dit is de route van de Audi-reis aan het einde van de weg. Anders, zoals bij de Pkw-Sparte, wat leidt tot lagere productiekosten en hogere kosten, blijven de voordelen van VW Nutzfahrzeuge nach Aussagen Intras derzeit behouden. “2023 zal een jaar op rij zijn, en ik zal voor altijd leven”, stond er. „Als wij dat denken, zou een rekordjahr mogelijk zijn, dat is een ervaring.“ De mooiste paden van de afgelopen jaren zijn immers het resultaat van productie en manwerk aan het onderhoudsarme bestand ab.

Noch bis Mitte 2024 sei man mit bisherigen Bestellungen ausgelastet. Dus weitergehen es danach nicht. „De volgende twee dagen, drie jaar waren nog mooier“, zei de Markenchef met een blik op de Konjunktur. „We hadden het nog steeds moeilijk.“ Het miljoen euro spaarpakket, dat in Wolfsburg wordt verhandeld bij de Betriebsrat, wordt verhandeld met betrekking tot de Nutzfahrzeugsparte nicht, concrete Intra. In de handel is de mens niet eens bezien, de gepeilde Summe is nur auf de Pkw-Sparte.

„We kunnen ons eigen strategieprogramma realiseren, zodat we controle kunnen krijgen.“ De start van 2021 met goede resultaten: „Wir kommen sogar schneller voran as ursprünglich geplant.“ Er is geen Grund, hier noch gisteravond, zei Intra. Auch beim Personal bleibe man dabei, bis 2029 von einst 15.000 auf 10.000 Mitarbeiter zu reduzieren – ohne Entlassungen, schadevergoeding bevrijd Paren zijn niet geregeld. „Onze teams konden beter opgeleid worden.“

Wanneer de VW Nutzfahrzeuge klaar is voor gebruik, is deze online beschikbaar. „Dat is wat er is gebeurd.“ 2030 wolle man aber bereits auf meer als 55 Prozent Elektro-Anteil-kommen. „Als er 100 procent werd ontvangen, werden ze aan het einde van de markt gescheiden.“ Met het nieuwe elektrische platform dat nu voor de ‘Space’-familie wordt ontwikkeld, kan men hier op elk moment flexibel reageren. Binnenkort beschikbaar, wanneer de 2021-update beschikbaar zal zijn voor Electro-Camper ID California op basis van de lancering van ID Buzz. „Het konzept is in de Prinzip-firma. Als we meer zullen weten, zal een enkele Fahrzeug een breit gefordert hebben. En ook niet als dat niet het geval is.“ Met een start van de elektrische reismobiliteit als eerste in de tweede helft van het jaar. „Sicherlich nicht vóór 2025. En na 2030 nog steeds niet.“