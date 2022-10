Visa-Kreditkarte mit einem Bonus von 60 Euro

Freitag, 28.10.2022, 14:51 Uhr

Der mit einem Mit einem Symbol oder Unterstrich gekennzeichnete Links sind Affiliate-Links. Wenn ein Kauf getätigt wird, erhalten wir einen Kommission – ohne Mehrkosten für Sie! Mehr Info

Die Deutschland Kreditkarte Classic ist eine Visa Karte dauerhaft ohne Jahresgebühr – mit Kreditlimit. Mit dieser Kreditkarte können Sie weltweit kostenlos bezahlen und kostenlos Geld abheben 1 . Der monatliche Ausgleich des offenen Kartenguthabens erfolgt per Lastschrift in Raten oder komplett von Ihrem bestehenden Hausbankkonto, sodass kein zusätzliches Girokonto erforderlich ist.

das Ratenzahlung ist sogar in den ersten drei Monaten zinsfrei möglich. Voraussetzung ist, dass Sie Neukunde sind, also in den letzten 12 Monaten vor Abgabe des Online-Antrags kein Kreditkartenkonto bei der Hanseatic Bank geführt haben. Dies gilt für alle Verkäufe innerhalb des Kreditlimits, die in den ersten 3 Monaten nach Eröffnung der Kreditkarte getätigt werden.