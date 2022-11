Virtuelle Klinik, die Transpatienten, die aufgrund von Finanzierungsänderungen in Ontario gefährdet sind, Intensivpflege bietet

Transgender- und geschlechtsspezifische Menschen in Ontario befürchten, dass der potenzielle Verlust einer virtuellen Klinik, die geschlechtsbejahende Pflege anbietet, der Gemeinde noch weniger Möglichkeiten für den Zugang zu dem bieten wird, was sie als lebensrettende Unterstützung bezeichnen.

„Sie haben viele Leute, die ihren Weg nach vorne gefunden haben und sich plötzlich blockiert fühlen“, sagte Lex, ein 28-jähriger Patient in der Connect-Clinic.

„Es ist eine sehr beängstigende Sache und kann gefährlich sein – besonders wenn Sie sich in einer Situation befinden, in der es um Leben und Tod geht.“

Connect-Clinic, die 1.500 Patienten hat – und 2.000 weitere Personen auf einer Warteliste – bietet Überweisungen zu Hormontherapien und Operationen für transsexuelle und geschlechtsspezifische Menschen in ganz Ontario durch vollständig virtuelle Termine an. Ab dem nächsten Monat werden aufgrund von Änderungen in Ontarios Finanzierungsvereinbarung mit Ärzten keine neuen Patienten mehr aufgenommen.

„Meine Patienten sind sehr verzweifelt“, sagte Dr. Kate Greenaway, Gründerin und leitende Ärztin der Klinik. „Ich hatte eine Patientin, die mir erzählte, dass sie mehr als ein Jahrzehnt auf eine geschlechtsbejahende Behandlung gewartet hatte, weil sie keinen Weg aus ihrer Gemeinde heraus hatte, um darauf zuzugreifen.

„Sicherlich hat dieser Patient immer noch keine Möglichkeit, Zugang zu einer geschlechtsbejahenden Versorgung innerhalb seiner Gemeinschaft zu erhalten.“

Dr. Kate Greenaway ist leitende Ärztin der Connect-Clinic, einer rein virtuellen Praxis in Toronto, die transsexuellen und geschlechtsspezifischen Patienten in ganz Ontario geschlechtsbejahende Pflege bietet. (Eingereicht von Kate Greenaway)

Die Änderungen, die am 1. Dezember in Kraft treten, sind Teil von a dreijährige Vereinbarung über medizinische Dienstleistungen zwischen den Ärzten von Ontario und der Provinzregierung die im März ratifiziert wurde. Die Vereinbarung sieht eine dauerhafte Finanzierung der virtuellen Gesundheitsversorgung in der Provinz vor.

Als rein virtuelle Klinik können Connect-Clinic-Ärzte 20 US-Dollar pro Videotermin und 15 US-Dollar per Telefon in Rechnung stellen – niedrigere Preise als die vorherigen 67 US-Dollar oder mehr. Greenaway sagt, dass die neuen Tarife die Pflegetiefe ihrer Klinik nicht abdecken werden, was es unmöglich macht, neue Patienten hinzuzufügen.

Am Freitag erfuhr Greenaway, dass die neuen Tarife auch für die bestehenden Patienten der Praxis gelten, trotz früherer Zusicherungen, dass sie auf dem vorherigen Abrechnungsplan bleiben würden. Greenaway sagte, dass Connect-Clinic gesetzlich verpflichtet ist, sich weiterhin um diese Patienten zu kümmern.

Das Gesundheitsministerium von Ontario sagt, dass die neue Vereinbarung darauf abzielt, ein Gleichgewicht zwischen persönlicher und virtueller Pflege zu finden. „Virtuelle Pflege soll die persönliche Pflege ergänzen, nicht ersetzen“, schrieb das Ministerium in einer Erklärung.

Die Regierung sagt, sie habe „zusätzliche Schritte“ unternommen, um Mittel für die teambasierte Versorgung wie Community Health Centers (CHC) bereitzustellen, um den Zugang zur Grundversorgung zu verbessern, und dass viele Gesundheitsteams Programme speziell für LGBTQ-Gemeinschaften anbieten.

Laut Greenaway sind CHCs eine gute Option, aber das derzeitige System ist „überlastet“ und diejenigen, die geschlechtsbejahende Pflege anbieten, erreichen nicht alle Teile der Provinz.

HÖREN | Dr. Kate Greenaway darüber, wie sich Veränderungen auf ihre Klinik auswirken werden: Tag 69:43Die Klinik für geschlechtsbejahende Pflege in Ontario ist durch Änderungen der virtuellen Pflege gefährdet

Nicht alle Hausärzte sind auf die Bestätigung der Pflege spezialisiert

Als Lex mit ihrer Umstellung begann, wandte sie sich zunächst an ihren Hausarzt, um sich bezüglich einer Hormontherapie beraten zu lassen.

„Mein Hausarzt hat den Beginn meiner Umstellung sehr unterstützt, konnte aber zum Beispiel keine Fragen zu Nebenwirkungen von Östrogen beantworten“, sagte Lex. CBC hält Lex‘ Nachnamen aus Sorge um ihre Sicherheit zurück.

„Das Gespräch mit einem Arzt, der Experte für geschlechtsbejahende Pflege ist, hat es mir ermöglicht, selbstbewusste Entscheidungen über meine Gesundheit zu treffen.“

Der virtuelle Zugriff auf diese Versorgung ist für Lex mehr als nur Bequemlichkeit. Es ist beruhigend zu wissen, dass der Arzt, mit dem Sie sprechen, in der übergangsbezogenen Gesundheitsversorgung kompetent ist, sagte sie.

„Ich kann bequem von zu Hause aus mit jemandem sprechen, unter Bedingungen, unter denen ich mich sicher fühle, anstatt zum Beispiel in eine Klinik zu gehen und zu fragen, ob sie mir etwas verschreiben [hormones] und einen transphoben Arzt zu bekommen, der mir den Tag ruinieren wird“, sagte Lex.

Die Kapazitäten in Kliniken, die auf geschlechtsbejahende Pflege spezialisiert sind, sind ebenfalls begrenzt, da einige Patienten je nach Behandlung Monate oder Jahre auf den Zugang warten.

Gemischte Reaktion auf Volkszählungsdaten zu Kanadas Transgender-Bevölkerung Zum ersten Mal zeigen Volkszählungsdaten, dass sich mehr als 100.000 Menschen in Kanada als Transgender oder nicht-binär identifizieren. Obwohl die Ergebnisse ein Meilenstein für die LGBTQ-Community sind, stellen sich einige der Frage, wie bei der Volkszählung 2021 nach der Geschlechtsidentität gefragt wurde.

In einer Umfrage von Trans Pulse Canada aus dem Jahr 2019 unter Transgender- und nicht-binären Personen ab 14 Jahren aus ganz Kanada, Fast 45 Prozent gaben an, einen ungedeckten Bedarf an Gesundheitsversorgung zu haben . Von denjenigen, die die geschlechtsangleichende Behandlung noch nicht abgeschlossen hatten, gaben 40 Prozent der Befragten an, dass sie auf Wartelisten standen, meistens für eine Operation.

Laut der American Medical Association berichtet die Mehrheit der Transgender- und geschlechtsspezifischen Personen, die eine geschlechtsbejahende Pflege erhalten verbesserte psychische Gesundheit und niedrigere Selbstmordraten .

„Die Leute nennen es geschlechterbejahend, aber es ist in vielerlei Hinsicht lebensbejahend“, sagte Lex.

„Viele Menschen, die eine Übergangsphase durchlaufen, sind nicht an einem guten Ort, und der Übergang ist ein Weg, um zu heilen und voranzukommen und als Person zu wachsen – und keinen Zugang dazu zu haben, verlängert nur das Gefühl, sehr unsicher zu sein. „

„Ich habe nicht verstanden, wie viele Menschen unsere Dienste benötigen würden“

Connect-Clinic wurde 2019 als Reaktion auf diesen Kapazitätsmangel gegründet, sagte Greenaway. Sie hatte damals eine Familienpraxis in Toronto und nahm zunehmend Patienten weit außerhalb der Stadt auf.

Sie wollte sehen, ob eine virtuelle Klinik, die geschlechtsbejahende Pflege anbietet, Menschen außerhalb der großen städtischen Zentren der Provinz besser unterstützen könnte. Als die Klinik die Postleitzahldaten ihrer derzeitigen Patienten analysierte, zeigte sie, dass sich zwei Drittel außerhalb dieser Zentren befanden.

„Ich dachte, es würde Menschen geben, die es brauchen würden, aber ich habe nicht verstanden, wie viele Menschen unsere Dienste benötigen würden“, sagte Greenaway.

Dies ist keine Sorge, die Sie unterbrechen möchten…. Wir sind entschlossen, eine Lösung für unsere Patienten zu finden. – Dr. Kate Greenaway, Gründerin und leitende Ärztin der Connect-Clinic

Connect-Clinic entstand als Teil des Ontario Telemedicine Network, aber als die Pandemie alle Arten der Gesundheitsversorgung auf virtuelle Plattformen zwang, wurde die Klinik in die allgemeine Versorgung überführt.

Diese pandemiebedingte Verschiebung war ein Segen für Menschen, die eine geschlechtsbejahende Versorgung suchten, sagte Dr. Wayne Baici, Psychiater und klinischer Leiter der Adult Gender Identity Clinic am Centre for Addiction and Mental Health in Toronto.

„Vor der Pandemie war es schwierig, Zugang zu geschlechtsbejahender Pflege zu erhalten. Sicherlich hat die Pandemie auch alle möglichen Hindernisse für den Empfang von Pflege mit sich gebracht“, sagte er. „Ich denke, die virtuelle Pflege war der einzige Silberstreifen in Bezug auf die Verbesserung des Zugangs.

„Also, wenn die virtuelle Pflege durch Änderungen in diesen beeinträchtigt wird [billing] Codes, die die Gesundheitsversorgung nicht zulassen, werden offensichtlich Transmenschen leiden.“

Ärztekammer sagt, Problem sei „unbeabsichtigte Folge“

Die Ontario Medical Association (OMA), die die Ärzte der Provinz vertritt und den Deal mit der Provinzregierung ausgehandelt hat, sagt, die neue Vereinbarung ziele darauf ab, „die Beziehung zwischen Patient und Arzt zu fördern“ und die Versorgung in „umfassende“ und „begrenzte“ Praktiken aufzuteilen.

Umfassende Pflege erfordert, dass Patienten neben der virtuellen Pflege auch eine persönliche Beziehung zu Patienten haben.

In einer Erklärung räumte ein OMA-Sprecher ein, dass die Finanzierungsprobleme, mit denen Connect-Clinic konfrontiert sei, eine „unbeabsichtigte Folge“ der Vereinbarung seien.

Laut Greenaway könnte die Regierung eine Ausnahme für die virtuelle geschlechtsbejahende Versorgung machen, wie sie es für andere medizinische Disziplinen wie Suchtdienste getan hat, oder ein neues Finanzierungsmodell entwickeln, das es der Klinik ermöglichen würde, außerhalb des Krankenversicherungssystems der Provinz abzurechnen.

„Es ist egal, dass Sie das unterbrechen wollen“, sagte Greenaway. „Wir wissen, dass die psychische Gesundheit unserer Patienten sehr leiden wird, ebenso wie die körperliche Gesundheit.

„Deshalb haben wir nicht aufgegeben. Wir sind entschlossen, eine Lösung für unsere Patienten zu finden.“