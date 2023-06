Virgin Galactic hat die Besatzungsmitglieder bekannt gegeben, die am 29. Juni an Bord der bevorstehenden Mission „Galactic 01“ sein werden, dem ersten vollständig kommerziellen bemannten Raumflug des Unternehmens. Colin Bennett, der leitende Astronautenausbilder von Virgin Galactic, wird am Montag von Walter Villadei und Angelo Landolfi – zwei hochrangigen Mitgliedern der italienischen Luftwaffe – sowie Pantaleone Carlucci, einem Piloten und technischen Ingenieur vom Nationalen Forschungsrat Italiens, begleitet.