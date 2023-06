Das raketengetriebene Flugzeug VSS Unity von Virgin Galactic brachte am Donnerstag drei Kunden und drei Besatzungsmitglieder erfolgreich an den Rand des Weltraums, fast 20 Jahre nachdem der britische Milliardär Richard Branson das Unternehmen im Jahr 2004 gegründet hatte.

Das Schiff hebt an einem Trägerflugzeug namens Eve festgeschnallt ab, trennt sich dann in der Luft und feuert seine Rakete ab, um fast senkrecht zum Rand des Weltraums aufzusteigen.

Am Donnerstag erreichte das Flugzeug eine Höhe von 279.000 Fuß (ungefähr 85 Kilometer oder 53 Meilen).

Das ist nur eine kurze Entfernung von dem, was die US-Behörden als Beginn des Weltraums für Flugzeugzwecke betrachten (50 Meilen), obwohl es ziemlich weit von einer anderen häufig verwendeten Benchmark entfernt ist, der Karman-Linie (ungefähr 62 Meilen).

Auf dem Höhepunkt des Fluges erlebte die Besatzung bei abgeschalteter Rakete einige Minuten Schwerelosigkeit, bevor die Unity in den Wiedereintrittsmodus wechselte und ihren gleitenden Abstieg zurück zur Erde begann.

Der gesamte Flug dauerte etwa 75 Minuten. Unity landete sicher auf dem Spaceport America in New Mexico, von dem Virgin Galactic einen Teil gepachtet hat.

Dieses Tandemflugzeug, Eve, mit zwei Rümpfen, hebt ab und trägt Unity, das in der Mitte seiner Flügel montiert ist. Das raketengetriebene Flugzeug trennt sich dann in der Luft und treibt sich höher Bild: Jose Luis Gonzalez/REUTERS

Erster Nicht-Testflug mit Drittpassagieren

Als Kunden nahmen zwei italienische Luftwaffenoffiziere und ein Luft- und Raumfahrtingenieur an dem Flug teil, zusammen mit drei Besatzungsmitgliedern von Virgin Galactic, von denen zwei das Fahrzeug steuerten.

Die italienische Luftwaffe und der Nationale Forschungsrat hatten einen Platz im Flugzeug bezahlt, unter anderem um Oberst Walter Villadei vor seinem Abflug zu einem Aufenthalt an Bord der Internationalen Raumstation einen Teil seiner Ausbildung zu ermöglichen. Villadei war im Livestream des Fluges zu sehen, wie er eine italienische Flagge enthüllte, während die Passagiere Schwerelosigkeit erlebten.

Angesichts der beruflichen Verbindung der Gäste zur Raumfahrt und ihrer Pläne, an Bord verschiedene Experimente durchzuführen, wurde die Besatzung jedoch eher als wissenschaftliche als als rein kommerzielle Besatzung in Rechnung gestellt.

Dennoch war es der erste Flug von Virgin Galactic, der auch Drittpassagiere beförderte, ein wichtiger Meilenstein für das verzögerte Projekt.

VSS Unity erreichte eine Höhe von 279.000 Fuß, bevor es seinen Abstieg zurück zur Erde begann Bild: Virgin Galactic/AP/Picture Alliance

Der Milliardär Branson hat eine Warteliste mit rund 800 Kunden, die zwischen 250.000 US-Dollar (ungefähr 235.000 Euro) und 450.000 US-Dollar für eine solche Reise bezahlt haben.

Branson selbst führte einen solchen Flug im Juli 2021 durch und hatte geplant, bis Anfang 2022 regelmäßige kommerzielle Flüge aufzunehmen. Doch verschiedene Rückschläge, darunter die vorübergehende Einstellung des Projekts wegen einer Abweichung von seinem Flugplan bei Bransons Flug, verzögerten den Prozess.

Das Unternehmen hofft nun, im nächsten Monat einen weiteren Testflug durchführen zu können und dann mit monatlichen kommerziellen Starts zu beginnen. Es heißt, man arbeite an einem neuen Flugzeug, das die Reise wöchentlich durchführen könne.

Bezos, Musk und Branson versuchen, ihren Milliardärskollegen die Sterne zu bringen

Jeff Bezos von Amazon und Elon Musk von SpaceX versuchen ebenfalls, Geld zu verdienen, um den Superreichen einen aufkeimenden Eindruck von der Raumfahrt des 21. Jahrhunderts zu vermitteln.

Bezos hat Virgin Galactic dafür kritisiert, dass sie die Marke nicht erreicht hat, und argumentiert, dass sein Fahrzeug, Blue Origin, tatsächlich die 62-Meilen-Karman-Linie erreicht, die international als Beginn des Weltraums gilt. Blue Origin hat auch bereits mehrere Passagierflüge geflogen, darunter Werbegags, bei denen der Schauspieler William Shatner oder Captain Kirk in der Fernsehserie „Star Trek“ in die Umlaufbahn gebracht wurden.

Elon Musk plant unterdessen, den weltweit ersten „Weltraumtouristen“ bald wieder in die Umlaufbahn zu bringen.

Der US-Ingenieur und Investmentbanker Dennis Tito zahlte im Jahr 2001 Berichten zufolge 20 Millionen US-Dollar für einen Sitzplatz in einer russischen Sojus-Kapsel mit zwei Kosmonauten.

Im vergangenen Oktober sagte Tito, er habe sich als einer der ersten Passagiere an Bord von Musks „Starship“-Schiff angemeldet, das noch nicht ins All geflogen ist und sich noch in der Entwicklung befindet und Menschen um den Mond bringen soll.

Solche Tickets lassen die Eintrittskosten für Blue Origin und Virgin Galctic wahrscheinlich vergleichsweise günstig erscheinen, obwohl Musk keine mögliche Preisspanne genannt hat.

Der erfolgreiche Flug am Donnerstag erfolgt eine Woche, nachdem die Risiken und Chancen des sogenannten „Abenteuertourismus“ durch die tödliche Implosion des Tauchboots Titan, das wohlhabende Kunden auf den Meeresboden des Atlantischen Ozeans brachte, um sich das Wrack anzusehen, deutlich vor Augen geführt wurden der Titanic.

msh/nm (AFP, Reuters, AP)