De strijd van Liverpool ging door toen ze het Champions League-verlies tegen Real Madrid volgden door 0-0 gelijk te spelen met Crystal Palace.

The Reds moesten wisselen met Darwin Nunez, die halverwege de week een prima doelpunt scoorde en miste vanwege een schouderblessure.

Getty Liverpool raakte gefrustreerd door Crystal Palace – en hun eigen optreden

Een onsamenhangende ploeg van Jurgen Klopp serveerde opnieuw een slechte prestatie omdat ze er niet in slaagden een resolute Eagles-ploeg neer te halen die er gevaarlijk uitzag op de counter.

En voormalig Chelsea-ster Scott Minto vindt dat de Duitse baas nu eens goed naar zichzelf en zijn ploeg moet kijken in de aanloop naar de enorme zomerse transferperiode.

Hij vertelde talkSPORT: “Allereerst moet Jurgen Klopp in de spiegel kijken en zien of hij weer kan gaan. Ik geloof echt dat hij het kan en hij heeft het recht verdiend om dat te doen met wat hij heeft gedaan. Het is één slecht seizoen.

“Hij moet opnieuw opbouwen zoals Sir Alex Ferguson heeft gedaan (bij Manchester United). Hij moet naar het bord gaan en zeggen: ‘hoeveel geld heb ik?’

“Het is allemaal heel goed om te zeggen dat Liverpool twee middenvelders nodig heeft – hoeveel gaat Jude Bellingham kosten? Hoeveel gaat een Declan Rice, of zo iemand, kosten?

“Als je nog een centrale verdediger of iemand anders gaat halen, met hoeveel geld kunnen ze dan spelen? Want hoe vaak we dit ook zeggen, we spelen hier Football Manager. Hoeveel geld heeft hij? Moet hij eerst spelers verkopen voordat hij kan kopen?

Getty Klopp en Vieira hadden woorden op de zijlijn

Getty En Klopp heeft te horen gekregen dat hij Bellingham moet contracteren om hem volgend seizoen te helpen schieten

“Voor Liverpool om daar te zijn, zou ik graag een Jude Bellingham daar zien gaan. Ik denk dat de pasvorm perfect zou zijn. Hij is precies het type speler dat hij nodig heeft.

‘Maar waar moet hij het anders doen? De verdedigers moeten hun prestaties opvoeren. Zelfs Virgil van Dijk, nog niet zo lang geleden een van de beste centrale verdedigers ter wereld, is mijlenver verwijderd van waar hij was.

‘Trent, het spijt me, het is geen luie geleerdheid om te zeggen dat hij defensief niet erg goed is. Ik zou graag willen weten of hij er vanavond met een minpuntje vanaf kwam of niet, of dat het tactisch was om James Milner op de rechtsback te zetten als je op jacht bent naar een wedstrijd.”

Slordige passes van Alisson, Alexander-Arnold en Joel Matip hadden kunnen leiden tot een overwinning voor Palace, maar op de een of andere manier eindigde de wedstrijd doelpuntloos.

Getty Volgens Minto is Van Dijk niet meer de centrale verdediger die hij was toen the Reds de Premier League-titel wonnen

Jean-Philippe Mateta raakte met één poging de lat en zag een andere van richting veranderen met het doel gapend.

Liverpool had zijn momenten van dreiging, maar de kopbal van Diogo Jota raakte vanuit een krappe hoek het houtwerk, terwijl Jordan Henderson per ongeluk een schot van Alexander-Arnold in de weg zat.

In de tweede periode raakte Mohamed Salah de lat toen de ploeg van Klopp de controle over de wedstrijd wilde overnemen, maar Palace was bereid om te vechten en hun tegenstanders tegen te gaan wanneer ze maar konden.

Ondanks wijzigingen, waaronder meer minuten voor de indrukwekkende ster Stefan Bajcetic, konden de Reds gewoon geen winnaar vinden en Cody Gakpo miste ook een prima kans.

Getty Jota zag een poging de Palace-paal raken

AFP Ondertussen raakte Mateta de lat met een van zijn schoten op doel

Aan de andere kant, hoewel er ook geen eindproduct was, was Palace’s geweldige Michael Olise de opvallende artiest.

Door het resultaat blijft Liverpool op de zevende plek staan, zes punten achter op nummer vier Tottenham Hotspur, terwijl Patrick Vieira’s Eagles op de twaalfde plaats staan ​​op weg naar de degradatiezone.