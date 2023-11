Viren, die wie kleine Vampire auf andere Viren „beißen“: ScienceAlert

Reduziert man das Leben auf seine einfachsten Bestandteile, bleiben Fragmente von Genen und Proteinen zurück, deren Reproduktion auf die zelluläre Maschinerie von Wirtsorganismen angewiesen ist – Elemente, die wir Viren nennen.

Als ob sie beweisen wollten, dass es selbst bei den kleinsten Dieben keine Ehre gibt, können einige virusähnliche Wesen, die als mobile genetische Elemente (MGEs) bekannt sind, in diese zellulären Raubüberfälle eindringen und die Übernahme ausnutzen, um ihre eigenen egoistischen Interessen zu verfolgen (und dabei gelegentlich etwas zu beschenken). ein oder zwei Geschenke für ihren Gastgeber).

Obwohl seit langem bekannt ist, dass sich MGEs beim Eindringen in eine Wirtszelle an ihre sogenannten „Helfer“-Viren heranschleichen mussten, wusste niemand, wie nahe manche ihnen kommen konnten.

Doch nun hat eine von Forschern der University of Maryland Baltimore County (UMBC) durchgeführte Studie deutliche Anzeichen dafür entdeckt, dass MGEs sich am Hals ihrer Helfer festsetzen, während diese eine Population von Bakterienzellen infizierten.

„Als ich es sah, dachte ich: ‚Das kann ich nicht glauben‘“, sagt der Biologe und Hauptautor Tagide deCarvalho.

„Niemand hat jemals gesehen, dass sich ein Bakteriophage – oder ein anderes Virus – an ein anderes Virus anheftet.“

Grundsätzlich sind alle Lebewesen im Wesentlichen unvollständig replizierende Nukleinsäuresequenzen. Die Tatsache, dass unsere Gene in mikroskopisch kleinen Müllsäcken schweben, die mit einer reichhaltigen Suppe aus Proteinen, Fetten, Mineralien und Kohlenhydraten gefüllt sind, ist fast zweitrangig – all diese zusätzlichen Materialien sorgen letztendlich dafür, dass Gene bestehen bleiben und sich replizieren.

Wenn ein Gen diese Aufgabe bewältigen kann, ohne sein eigenes kompliziertes Rezept der Stoffwechselmaschinerie kodieren zu müssen, dann gebührt ihnen ein großes Lob!

Eine Art MGE, bekannt als Satellitennukleinsäure, ist so einfach wie das Leben nur sein kann. Da diesen Sequenzen Codes für die Herstellung kritischer Elemente wie einer Kapsel fehlen, sind sie auf die Anwesenheit anderer Viren angewiesen, um ihre Maschinerie herzustellen.

Ein solches Beispiel ist der Enterobakterien-Phage P4. Innerhalb eines Escherichia coli Bakterium, P4 kann sich entweder in das Genom der Zelle einfügen oder einfach als ein Stück extranukleäre DNA, bekannt als Plasmid, herumhängen.

Dies ändert sich alles, wenn es seinen Wirt mit dem Enterobacteria-Phagen P2 teilt. Wie ein kurzsichtiges Kindermädchen, das einfach nicht Nein sagen kann, strickt P2 auf Drängen von P4 Proteinmäntel und verkapselt alle Satelliten-Nukleinsäurefragmente, bis die Zelle platzt und sie in die Kälte schickt, um neues Territorium zu infizieren.

Diese neueste Entdeckung gibt dem Prozess eine neue Wendung. Bei der Untersuchung dessen, was sie zunächst als bloße Kontamination vermuteten, entdeckten die Forscher eine neuartige Gruppe von Satellitenphagen, die eine Art angreifen Streptomyces Bakterium.

Im Gegensatz zum Enterobakterien-Phagen P4s kann dieser Phage seinen eigenen Mantel bilden. Was ihm fehlt, ist das Muster für „Hosen“ – das lange schwanzartige Anhängsel, mit dem sich viele Phagen ihren Weg durch die Wand und Membranen eines Wirts bahnen. Dafür braucht es seinen ganz eigenen Helfer.

Bei der Untersuchung elektronenmikroskopischer Bilder dieser ungewöhnlichen MGEs, die ihrer Arbeit nachgingen, stellten deCarvalho und ihr Team fest, dass die Satelliten nicht nur mit einem Helfer verkehrten, sondern ironischerweise ihre Schwänze nutzten, um das größere Virus zu ergreifen.

Etwa 40 der 50 Helferphagen, die das Team zählte, hatten einen Satelliten, der sich wie eine Art mikroskopisch kleiner Vampir an sie klammerte. Unter den 10 Tieren, die zufällig frei von Satelliten waren, waren immer noch ausgefranste Reste verräterischer Fasern zu sehen, die um ihre Kehlen gewickelt waren (ähnlich wie „Bissspuren“, sagen die Forscher).

Weitere Untersuchungen ergaben, dass dem Satelliten ein weiteres häufiges virales Werkzeug fehlte. Es hatte keine Möglichkeit, seine Gene in das Genom des Wirts einzubinden. Wenn man bedenkt, dass sich das MGE nicht in der DNA des Wirts bewahren konnte, macht es Sinn, sich wie ein Seepocken am Hals eines Helfers zu verhalten.

„Das Anhängen machte jetzt absolut Sinn, denn wie wollen Sie sonst garantieren, dass Sie gleichzeitig die Zelle betreten?“ erklärt der leitende Autor Ivan Erill, ein Computerbiologe an der UMBC.

Angesichts der Tatsache, dass der Befund beinahe als verirrte DNA abgetan wurde, die das Experiment verunreinigte, ist es möglich, dass es noch viele andere Beispiele für Satelliten-Helfersysteme gibt, die in den zwielichtigen Schattenseiten des mikroskopischen Universums lauern.

Diese Forschung wurde veröffentlicht in Das ISME Journal.