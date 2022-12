Virat Kohlis brillante Hommage an Cristiano Ronaldo nach dem Herzschmerz der Weltmeisterschaft

Der indische Cricketspieler Virat Kohli hat dem portugiesischen Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo, dessen tränenüberströmtes Ausscheiden aus der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022 nach einer Niederlage im Viertelfinale bei Spitzensportlern und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens weltweit Anklang gefunden hat, von Herzen Tribut gezollt. Clips und Bilder eines emotionalen Ronaldo, der nach dem 1:0-Sieg Marokkos gegen Portugal in die Umkleidekabine der Mannschaft zurückkehrt, wurden weithin mit Fans geteilt, die befürchten, dass die Fußballikone sein letztes Spiel für Portugal bestritten haben könnte.

Und am Sonntag brach der 37-Jährige sein Schweigen über die Niederlage und gab zu, dass sein größter Traum darin bestand, mit Portugal den WM-Pokal zu gewinnen, aber jetzt ist es vorbei. Der Beitrag auf Instagram ist seitdem viral geworden, und Fans und andere Athleten überschwemmten den Kommentarbereich mit Unterstützungsbotschaften.

Am frühen Montagmorgen schrieb Kohli, der derzeit auf Bangladesch-Tournee ist, dass kein Titel oder keine Trophäe etwas von dem wegnehmen wird, was Ronaldo für den Fußball und die Fans weltweit geleistet hat, und nannte ihn den „Größten aller Zeiten“.

„Keine Trophäe oder irgendein Titel kann Ihnen etwas von dem nehmen, was Sie in diesem Sport und für Sportfans auf der ganzen Welt geleistet haben. Kein Titel kann den Einfluss erklären, den Sie auf die Menschen hatten und was ich und so viele auf der ganzen Welt fühlen, wenn wir Sie spielen sehen“, postete Kohli, ein Ronaldo-Fan, auf Instagram.

„Das ist ein Geschenk Gottes. Ein wahrer Segen für einen Mann, der jedes Mal sein Herz ausspielt und der Inbegriff harter Arbeit und Hingabe und eine wahre Inspiration für jeden Sportler ist. Du bist für mich der Größte aller Zeiten“, fügte er hinzu.

Auch Kohlis Post ging viral.

Ronaldo, der Katar in Richtung Heimat verlassen hat, hat jedoch gesagt, dass er in der Hitze des Gefechts nicht reagieren wird, und sagte, dass sein Engagement für Portugal nie geschwankt hat.

„Es hat keinen Sinn, voreilig zu reagieren“, schrieb Ronaldo. „Ich möchte nur, dass jeder weiß, dass viel gesagt, viel geschrieben, viel spekuliert wurde, aber mein Engagement für Portugal hat keinen Augenblick geschwankt.“

„Ich war immer nur ein (Portugiese) mehr, der für das Tor aller kämpfte. Ich würde meinen Teamkollegen oder meinem Land niemals den Rücken kehren“, fügte er hinzu.

Ronaldo hat im Laufe seiner Karriere eine Menge Trophäen gesammelt, aber der größte von allen, die FIFA-Weltmeisterschaft, blieb schwer fassbar.

„Bei meinen fünf Auftritten bei Weltmeisterschaften in 16 Jahren habe ich immer an der Seite großartiger Spieler gespielt und von Millionen Portugiesen unterstützt, ich habe alles gegeben. Ich habe alles, was ich hatte, auf dem Platz gelassen. Ich werde niemals vor einem Kampf zurückschrecken und ich habe diesen Traum nie aufgegeben.

„Leider ist dieser Traum gestern zu Ende gegangen“, fügte er hinzu.

