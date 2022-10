Virat Kohli steht nach dem T20-Weltmeisterschaftsspiel zwischen Indien und Pakistan, das alles hatte, als Königszapfen da | Cricket-Nachrichten

Als am Sonntag indische und pakistanische Fans in den Melbourne Cricket Ground strömten, sorgten sie für eine Monstermenge von über 90.000 Menschen und eine ohrenbetäubende Atmosphäre.

Diese aufgeputschten Zuschauer haben es verdient, dass das Cricket auf dem Feld genauso brutzelt, und, Junge, es hat geliefert. Es war ein Match, das alles hatte, bevor „König Kohli“ die Oberhand gewann.

Du wolltest Schlagzusammenbrüche und anschließende Erholungen? Du hast sie. Brillantes New-Ball-Bowling und hoch aufragende Sixes? Ja, wir hatten sie auch. Drama, Verwirrung, die engsten Abschlüsse? Dito.

Am Ende verlief ein außergewöhnliches Spiel für Indien, als sie 12 Monate nachdem sie bei der vorangegangenen T20-Weltmeisterschaft gegen Pakistan geschlagen worden waren, beim letzten Ball einen Erfolg mit vier Wickets erzielten.

Ravichandran Ashwin chippte den matchentscheidenden Run-Over in der Mitte, nachdem die ungeschlagenen 82 von 53 Bällen seines Schlagpartners Virat Kohli Indien aus dem Sumpf gefeuert hatten. Kapitän Rohit Sharma nannte Kohlis Innings „eines der besten Schläge Indiens, nicht nur sein bestes Klopfen“.

„Es schien unmöglich“, sinnierte Kohli, als er darüber nachdachte, seine Mannschaft von 31-4 nach 6,1 Overs, 45-4 nach 10 und 112-4 nach 17 zu einer erfolgreichen Aufholjagd von 160 in genau 20 zu bringen Anfang und swashbuckling am Ende.

Die Dynamik hatte während Pakistans Innings wild geschwungen.

Indien war verrückt, um eines der Lieblingswörter ihres ehemaligen Cheftrainers Ravi Shastri zu verwenden, als der Linksarm-Segler Arshdeep Singh Hackfleisch von Pakistans Kapitän Babar Azam für eine goldene Ente und Eröffnungspartner Mohammad Rizwan für nur vier machte, um sie zu verlassen Gegner 15-2 nach vier Overs.

Beim Stand von 91:2 im 13. Spiel hatte Pakistan jedoch ordentlich Dampf aufgebaut, nachdem Iftikhar Ahmed Axar Patel im vorherigen Over drei Sechsen in vier Bällen verpasst hatte.

Dann waren es drei Wickets für sieben Läufe und schließlich fünf für 29, als Indien die vollständige Kontrolle errang, aber Pakistan mit 24 Läufen in den letzten Overs zurückkam, was ihnen eine Gesamtzahl gab, mit der sie arbeiten konnten.

In den Indien-Innings gab es keine solchen Momentumverschiebungen – jedenfalls nicht bis zu den letzten drei Overs -, da Pakistan seine Gegner die meiste Zeit der Jagd unter Druck hatte.

KL Rahul und Rohit Sharma spielten im einstelligen Bereich, genau wie letztes Jahr gegen Pakistan. Suryakumar Yadav schied im Teenageralter aus, nachdem er zwei Grenzen überschritten hatte, genau wie letztes Jahr gegen Pakistan. Indien kämpft mit einem talentierten Angriff, genau wie letztes Jahr gegen Pakistan.

Und genau wie letztes Jahr gegen Pakistan erzielte Kohli ein halbes Jahrhundert. Der Unterschied bestand darin, dass es dieses Mal ein Match-Winning-Inning war und zeigte, warum er im Gespräch um den besten White-Ball-Schläger sein muss, ein Tag, den die meisten Jos Buttler in diesen Tagen zu geben scheinen.

Zunächst mussten Kohli – und Hardik Pandya, dessen Beitrag zu einem fünften Wicket-Stand von 113 aus 78 Bällen nicht übersehen werden darf – Druck aufnehmen.

Kohli und Hardik fügten nur 14 Runs von den ersten 24 Lieferungen hinzu, denen sie in Partnerschaft gegenüberstanden, aber dann 99 von ihren nächsten 53. Bei allen Sechsschlagfähigkeiten von Hardik war Kohli der dominierende Partner und erzielte 69 Runs in der Allianz des Paares im Vergleich zu Hardiks 40 .

Hardik knackte im 12. Over zwei Sechser gegen Mohammad Nawaz, aber Kohli schaffte einen seiner eigenen und es war Kohli, der in jedem der nächsten drei Overs eine Vier traf, die India knapp über Wasser hielten. Dann war es Kohli, der das Gesicht des Spiels komplett veränderte.

Am geschäftlichen Ende einer Verfolgungsjagd triumphieren, etwas, worauf er seinen Ruf zu Beginn seiner Karriere aufgebaut hatte.

Bild:

Kohli rettete Indien aus einer schlimmen Position gegen Pakistan mit einem Innings für die Ewigkeit





Diese Verfolgungsjagd schien mit nur 12 Runs, die in den Overs 16 und 17 erzielt wurden, überfordert zu sein, was bedeutet, dass Indien 48 von den letzten drei benötigte, von denen der nächste von dem oft brillanten Shaheen Afridi gebowlt werden sollte. An diesem Abend war es jedoch Kohlis Brillanz, die durchstrahlte.

Er zog Shaheen für vier durch das Midwicket, um sein halbes Jahrhundert zu verbessern, und fügte zwei weitere Vieren hinzu, bevor das Over durch war, wobei er einen vollen Toss über Extra-Cover und einen kurzen Ball über das feine Bein schickte. Aus 12 Bällen werden 31 Läufe benötigt.

Dann, nachdem Haris Rauf nur drei Runs von den nächsten vier Lieferungen geliefert hatte, startete Kohli eine Lieferung mit einer vollkommen akzeptablen Länge zurück über den Kopf des Bowlers für eine erhabene Sechs, bevor er eine weitere herrlich über das tiefe feine Bein peitschte.

Das Ziel schnitt von 28 von acht Bällen auf 16 von sechs ab. Indien-Fans glaubten. Aber sie, noch Pakistans Fans, konnten wahrscheinlich glauben, was als nächstes passierte.

Es begann recht gut für Pakistan, als Nawaz Hardik vom ersten Ball des Overs verwies und nur drei Runs über die nächsten beiden Bälle kassierte. Er hatte auch Dinesh Karthik von der vorletzten Lieferung stumped. Das Problem war, dass die anderen fünf Bälle des Neun-Balls – ja, Neun-Balls – vorbei waren.

Ein voller Wurf ohne Ball über Hüfthöhe wurde von Kohli über die Beinseite für sechs zugeschlagen, um die Anforderung auf sechs von drei Bällen zu reduzieren. Nawaz rollte dann weit, bevor er den Freischlag Castle Kohli sah, aber für drei Byes ablenkte.

Er sühnte etwas mit dem Wicket von Karthik, warf dann aber einen weiteren weit zu Ashwin, wobei zwei von einem Ball benötigt wurden, bevor Ashwin den Spinner für die spielentscheidende Single wegschlug.

Nawaz verlor die Nerven, aber Kohli verlor seine nicht. In einem Spiel voller Zwischenfälle, Emotionen und Gänsehaut-Sound bewahrte Kohli inmitten des Chaos einen kühlen Kopf. Alle grüßen den König!