Virat Kohli sagt, „es sollte so sein“, als der indische Skipper Rohit Sharma die atemberaubenden Innings seines Teamkollegen gegen Pakistan begrüßt | Cricket-Nachrichten

Ein emotionaler Virat Kohli sagte, er sei „wortlos“, nachdem er gegen Pakistan ein spielgewinnendes Inning gespielt hatte, das sein Skipper Rohit Sharma als eines seiner besten in einem indischen Trikot ansieht.

Kohlis 82 aus 53 Bällen führten Indien zu einem erstaunlichen Finalballsieg gegen Pakistan bei einem voll besetzten MCG, wobei sich seine Mannschaft von 31-4 erholte, um eine Verfolgungsjagd von 160 abzuschließen.

Kohli teilte sich einen Stand von 113 aus 78 Bällen mit Hardik Pandya (40 aus 37) für das fünfte Wicket und seine drei Vierer gegen Shaheen Shah Afridi im 18. Over, zwei Sechsen gegen Haris Rauf im vorletzten Over und das Maximum gegen Mohammad Nawaz in Der letzte erwies sich als kritisch, da Indien ursprünglich 48 Läufe von den letzten 18 Lieferungen benötigt hatte.

Kohli sagte: „Es ist eine surreale Atmosphäre. Ich habe ehrlich gesagt keine Worte. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Mir fehlen die Worte.

„Hardik sagte mir immer wieder: ‚Glauben Sie einfach, wir können es schaffen, können bis zum Ende bleiben‘. Wenn ich hier stehe, habe ich das Gefühl, dass es so sein sollte, es ist ein sehr, sehr besonderer Moment.“

Auf die Frage, ob es sein bester T20-Knock für Indien war, fügte Kohli hinzu: „Bis heute habe ich immer gesagt, Mohali sei mein bestes Inning gegen Australien [in the 2016 T20 World Cup]. Ich habe damals 82 von 51 bekommen, heute habe ich 82 von 53 bekommen, also sind es die gleichen Innings.

„Aber ich zähle das wegen der Größe des Spiels und der Situation höher. Es schien unmöglich, aber Hardik hat mich weiter gedrängt, wir sind tief gegangen und es ist passiert.“

Kohli dankt Indien-Fans nach überwältigendem Sieg

Kohli – der letzten Monat bei einem Asien-Cup-Spiel gegen Afghanistan sein erstes Länderspiel seit 1.021 Tagen erzielte – dankte auch den indischen Fans: „In all diesen Monaten habe ich gekämpft, Sie haben mich immer unterstützt und ich bin sehr dankbar für Ihre Unterstützung.“

Indiens Kapitän Rohit fügte hinzu: „Hut ab vor Virat. Ich denke, es muss als eines der besten Innings gelten, die er für Indien gespielt hat.

„Unser Sieg war erfreulich, weil wir nicht in der Lage waren, dieses Ziel zu erreichen. Es ist gut für unser Selbstvertrauen. Es ist immer schön, im ersten Spiel und auch in einem so großen Spiel ins Schwarze zu treffen.

„Wir wollten immer sicherstellen, dass wir so lange wie möglich im Spiel bleiben, das war die Botschaft und etwas, worüber wir ständig gesprochen haben.

„Egal in welcher Situation, man muss auf sich selbst stehen und glauben, dass man durchkommen kann, und diese entscheidende Partnerschaft zwischen Virat und Hardik war ein bahnbrechender Moment.“

Babar: Kohli, Hardik hat das Momentum verschoben

Der pakistanische Kapitän Babar Azam, der vor allem dank der halben Jahrhunderte von Iftikhar Ahmed und Shan Masood ein 159-8 erzielte, sagte: „Es war ein enges Spiel. Wir haben beim Bowling gut begonnen und hatten eine Chance. Wir haben nur die Jungs gefragt an sich glauben.

„Aber alle Ehre gebührt Hardik und Kohli. Sie haben das Momentum verschoben und das Spiel gut beendet.“

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer Der pakistanische Kapitän Babar Azam wurde im zweiten Over des Spiels von lbw Arshdeep Singh für eine goldene Ente gefangen



Auf die Frage, warum er Spinner Mohammad Nawaz anstelle eines seiner Naht-Bowler für das Finale zurückgehalten hat, sagte Babar: „Wir brauchten ein Wicket, deshalb haben wir unsere Haupt-Bowler eingesetzt [before the final over].

„Es gab viele positive Aspekte. Die Art und Weise, wie Iftikhar gespielt hat, die Art und Weise, wie Shan spielt [Masood] gespielt und die Innings beendet hat, war gut für uns.“

Indien und Pakistan kehren beide am Donnerstag zum Einsatz zurück. Indien trifft in Sydney (8:00 Uhr britischer Zeit) auf die Niederlande, bevor Pakistan (12:00 Uhr britischer Zeit) in Perth auf Simbabwe trifft.