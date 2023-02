Als je ooit door je For You-pagina op TikTok hebt gescrolld, heb je virale berichten en advertenties voor een heleboel verschillende producten gezien. Helaas is het moeilijk om via internet te weten wat een goed product is – er zijn veel items die een grote voorsprong hebben, maar er geen back-up van kunnen maken wanneer het tijd is om op te treden. Daarom hebben we het testen en onderzoek gedaan om de virale TikTok-producten te vinden die echt de moeite waard zijn om te kopen.

Of je nu op zoek bent naar die ene perfecte tint lippenstift of die draagbare blender waar mensen niet over kunnen praten, we hebben enkele van de beste “TikTok heeft me het laten kopen”-producten verzameld. Sommige van deze items zijn perfecte geschenken, terwijl andere je kunnen opvrolijken huis esthetiek of huidverzorging regime. Anderen zijn gewoon een geweldige manier om jezelf te verwennen.

Huis- en organisatievondsten

Amazone Deze geurverspreider is compatibel met Alexa van Amazon en stelt je in staat om je geurselectie en -intensiteit aan te passen en te regelen met de Pura Smart Fragrance-app.

Amazone Melkopschuimers – en eigenlijk al het andere dat met koffie te maken heeft – zijn overal op TikTok te vinden. Deze optie van PowerLix werkt op batterijen en wordt geleverd met een standaard.

Amazone Houd je badkamer georganiseerd met deze stapelbare, doorzichtige lades van Stori, die je helpen te zien wat je hebt en voorkomen dat je rondsnuffelt terwijl je op zoek bent naar die ene fles foundation waarvan je zweert dat je ze onlangs hebt gezien.

Amazone Deze opbergbakken kunnen helpen om je koelkast, vriezer, werkbladen en kasten op orde te houden. Deze set van Utopia Home bevat vijf lades en een eierhouder.

Amazone Deze deken is een perfecte metgezel voor koude nachten, heeft zes verschillende verwarmingsniveaus en is verkrijgbaar in bruin, grijs en rood.

Technische accessoires

Amazone Dit slaapmasker van Topoint doet ook dienst als Bluetooth-koptelefoon (met een ingebouwde microfoon voor oproepen), zodat je comfortabel naar muziek kunt luisteren terwijl je in slaap valt.

Amazone Dit is waarschijnlijk een van de meest aanbevolen technische producten die ik van TikTok heb gezien. Deze digitale klok heeft een groot scherm dat ook dienst doet als spiegel, drie helderheidsniveaus en twee USB-poorten aan de zijkant zodat je je andere apparaten kunt opladen.

Amazone Deze snoerhouders helpen om al je snoeren binnen handbereik te houden. Plak ze op je bureau of op een glad oppervlak om alles georganiseerd te houden. Deze optie van AhaStyle wordt geleverd in pakketten van drie of vijf.

Amazone Dit draagbare alarm biedt enige gemoedsrust in geval van dreiging of gevaar. De sleutelhanger, van Taiker, maakt een hard geluid om hulp aan te geven en aanvallers af te schrikken. Het bevat ook een LED-lampje voor wandelingen ’s nachts.

Schoonheid en huidverzorging

Revlon Mijn collega Karisa Langlo is enthousiast over dit product en merkte op dat haar haar er na één keer proberen “bijna salonglad” uitzag. Gemaakt voor mensen zoals wij die niet zo goed zijn in het jongleren met een ronde borstel en een föhn, dit product doet het werk van beide, waardoor weelderige lokken gemakkelijker bereikbaar worden.

Amazone Het schoonhouden van je make-upborstels is belangrijk om een ​​heldere huid te behouden. Deze UV-reiniger van Brushean desinfecteert je kwasten en doodt tot 99,9% van de virussen en bacteriën. Het doet ook dienst als een manier om je penselen op te bergen en te voorkomen dat ze stof verzamelen. Het wordt geleverd met een ingebouwde oplaadbare batterij, met één lading die tot 50 cycli meegaat.

Kliniek Dit is een van mijn persoonlijke favoriete make-upproducten. Bijna Lipstick is enorm populair geworden dankzij lovende recensies op TikTok, waarbij gebruikers zeggen dat het er goed uitziet met alle huidtinten. Als bewijs van zijn populariteit kan dit product moeilijk vast te pinnen zijn, aangezien veel verkopers snel uitverkocht zijn.

Ulta Met alle hype rond hyaluronzuur is het geen verrassing dat deze lipgloss helemaal in de mode is. Geef de lippen een vollere uitstraling met deze gloss, die tevens een hydraterende glans biedt.

Ulta Het blijkt jou kan krijg een geweldige dekking van een foundation zonder de bank te verslaan. TikTokers zijn geobsedeerd door dit product dat volledige dekking biedt voor een supergladde look. (Hoewel velen hebben opgemerkt dat het leuk zou zijn om meer tinten te hebben.)

Doel

Mokken, kopjes en blenders

Amazone Met deze oplaadbare USB-blender van PopBabies kun je overal een drankje mixen – bijvoorbeeld thuis, op kantoor of op reis. Je kunt dan je brouwsel uit dezelfde fles drinken, wat het opruimen gemakkelijker maakt.

Bedbad & daarbuiten Het opvouwbare ontwerp van deze mok maakt het gemakkelijk om overal mee naartoe te nemen of in een handtas of tas te gooien. Het bevat een rietje, deksel en warmtehuls en is magnetron- en vaatwasmachinebestendig.

BruMaat Deze BruMate Toddy XL roestvrijstalen koffiemok is lekvrij en drievoudig geïsoleerd. Het komt ook in een reeks leuke kleuren.