Nachts sind alle Katzen grau – und zum Wiesn-Anstich ziehen alle Promis in Tracht. Den Auftakt des 189. Oktoberfests lassen sich Münchens VIPs nicht entgehen. Um das bunte Treiben auf der Theresienwiese gebührend einzuläuten, lud das Trachtenlabel CocoVero vor dem ersten Bier zu einer exklusiven Styling-Session ein. Stargäste wie Sängerin Lulu Lewe und Model Betty Taube zeigten sich standesgemäß im Dirndl gekleidet für einen gelungenen Auftritt im Luxushotel Rosewood. Mit dabei war auch Nicola Cavanis, Freundin von Fußballprofi Mats Hummels.

Solo-Auftritt von Hummels-Freundin: Nicola Cavanis lässt sich fürs Oktoberfest stylen

Für viele Promis geht es auf dem Oktoberfest nicht nur um Spaß, Hendl und Bier, viele nutzen das größte Volksfest der Welt auch als Plattform zur Eigenwerbung – getreu dem Motto „Sehen und gesehen werden“. Für Nicola Cavanis ist der Oktoberfestbesuch Ehrensache – schließlich ist sie gebürtige Münchnerin. „Ich freue mich riesig auf das Oktoberfest“, sagte die 25-Jährige im AZ-Interview. Leider könne sie dieses Jahr nicht so oft aufs Oktoberfest, da sie „beruflich viel unterwegs“ sei. „Aber ich freue mich, dass ich dabei sein kann, wenn das Fass angezapft wird.“

Freundin von Mats Hummels: „Ich werde nicht so oft angesprochen“

Ist ein privater Besuch des größten Volksfests der Welt für eine Person des öffentlichen Lebens überhaupt möglich? Seit Ende 2023 ist Nicola Cavanis die Frau an der Seite von Mats Hummels und steht damit im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. „Ich gehe auch privat gerne aufs Oktoberfest“, erklärte das Model gegenüber der AZ. „Ich bin froh, dass meine Grenzen respektiert werden. Ich werde auch nicht so oft angesprochen.“ Ob sie auch einen Pärchenauftritt mit ihrem Promi-Freund feiern werde, wollte sie nicht verraten: „Privates werde ich nichts mehr sagen.“

Ein Auftritt auf dem Oktoberfest darf bei Promis nicht ohne Glamourfaktor auskommen – so auch bei der Freundin von Mats Hummels.

Fast ein Fauxpas bei Lulu Lewe: Dirndlschleife wurde bei Lulu Lewe falsch gebunden

Für Sängerin Lulu Lewe, Schwester von Schlagerstar Sarah Connor, ist es das erste Mal auf dem Oktoberfest – und sie war ganz aufgeregt über das CocoVero-Styling im Rosewood Hotel. „Ich kann es kaum erwarten“, schwärmte sie aufgeregt in der AZ. Ein Fauxpas wurde schon im Vorfeld verhindert, denn Lulu Lewe hatte bei einem früheren Trachtenauftritt ihre Dirndlschleife falsch gebunden. „Ich hatte die Schleife falsch getragen und die Leute meinten, ich sei verwitwet. Also hat CocoVero die Schleife nochmal richtig gebunden.“

Lulu Lewe wird ihre Oktoberfest-Premiere im Jahr 2024 feiern, wie sie gegenüber AZ verriet.

Nach dem gemeinsamen Stylen ging es für die CocoVero-Gäste weiter zum Festgelände. Nach dem Fassanstich um 12 Uhr wurde in der Kochel Box im Schützenfestzelt gemeinsam angestoßen. Bei einer so hohen Promi-Konzentration wie auf dem Oktoberfest können die VIPs ganz entspannt feiern. Mit dabei war auch ein Hollywood-Star: Schauspieler Lucien Laviscount, bekannt aus dem Netflix-Hit „Emily in Paris“.

Auch Netflix-Star Lucien Laviscount hat bei CocoVero vorbeigeschaut.

Der 32-jährige Brite wirkte gut gelaunt und in bester Oktoberfeststimmung. Mit so einem fulminanten Promi-Auftakt zum Oktoberfest dürften auch die nächsten zwei Wochen glamourös bleiben.