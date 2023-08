Schach-Superstar Magnus Carlsen gilt als einer der größten Spieler aller Zeiten. Dem deutschen Nachwuchsprofi Vincent Keymer fehlte bei der WM in Baku noch eine Niederlage.

Der deutsche Schachspieler Vincent Keymer besiegte zum ersten Mal in seiner Karriere den Weltranglistenersten Magnus Carlsen aus Norwegen. In der vierten Runde der Weltmeisterschaft in Baku, Aserbaidschan, machte Carlsen im 36. Zug einen schweren Fehler, den der 18-jährige Keymer eiskalt ausnutzte. Nach 58 Zügen gab Carlsen schließlich auf. Damit liegt Keymer mit 1:0 in Führung. Ein Unentschieden im morgigen zweiten Spiel reicht dem Großmeister aus, um Carlsen aus dem Wettbewerb zu werfen und sich für das Achtelfinale zu qualifizieren.

Bei der WM verlor Keymer gegen Carlsen



Ende Dezember letzten Jahres verpasste Keymer seinen ersten Weltmeistertitel auf seinem Aufstieg in die Schachelite nur knapp. Damals wurde der Spieler aus dem rheinland-pfälzischen Saulheim Zweiter bei der Schnellschach-Weltmeisterschaft im kasachischen Almaty. Mit 9,5 Punkten aus 13 Spielen musste sich Keymer Weltmeister Carlsen nur um 0,5 Punkte geschlagen geben. Jetzt hatte Carlsen das Nachsehen.

Der Weltcup in Baku ist einer der stärksten und prestigeträchtigsten internationalen Wettbewerbe Schach. 206 Teilnehmerinnen des offenen Turniers und 103 Teilnehmerinnen des Damenturniers ermitteln über einen Zeitraum von dreieinhalb Wochen die Meister.

