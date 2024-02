Villip, Pech gehabt, wir sind am Donnerstag ohne Strom

In vielen Haushalten in Wachtberg fiel am Donnerstagnachmittag der Strom aus. Die Städte Pech und Berkum waren ohne Strom. Unter anderem fiel im Einkaufszentrum der Strom aus. Auf Anfrage bestätigt der örtliche Energieversorger enewa die Störung, die behoben wurde. Nach Angaben des Anbieters waren auch die Städte Villip und Villiprott betroffen.