Dem FC Viktoria ist es nicht gelungen, sich in den Topregionen der dritten Liga zu etablieren: Nach einem unglücklichen 1:1 (0:0)-Unentschieden gegen Arminia Bielefeld am Sonntagabend gehen die Höhenberger auf dem siebten Platz in die Länderspielpause.

Ein Sieg der Kölner wäre durchaus verdient gewesen. Das Tor, das den Gastgebern die Führung bescherte, war eines aus der Kategorie „Tor des Monats“: Der starke Luca Marseiler hatte sich einmal mehr auf dem linken Flügel durchgesetzt, seine Flanke wurde von Bielefeld-Verteidiger Belkahia auf den linken Fuß von Patrick Koronkiewicz geklärt, Der Volleyschuss startete und jagte den Ball ins Netz (58.).

Damals hätte Viktoria vor 6043 Zuschauern im Höhenberg-Sportpark die Nase vorn haben müssen. Donny Bogicevic köpfte den Ball aus sechs Metern an den Pfosten (38.), der agile Niklas May schlenzte den Ball aus spitzem Winkel über die Latte (33.). Dann hatte Koronkiewicz seinen großen Moment, war am Ende aber nicht der Matchwinner, weil der eingewechselte Sarenren Bazee den glücklichen Ausgleich für Arminia erzielte (84.).