De reputatie van Hongarije als onruststoker van Europa zal woensdag worden opgepoetst wanneer het parlement een controversiële kwestie begint te bespreken: of Finland en Zweden groen licht moeten krijgen om lid te worden van de NAVO.

Samen met Turkije moet Hongarije de aanvragen van Finland en Zweden om toe te treden tot de transatlantische defensiealliantie nog niet ratificeren, meer dan acht maanden nadat de NAVO-leiders op een top in Madrid hun lidmaatschapsbod hebben ondertekend.

Terwijl de NAVO-leden zich meer zorgen maken over het potentieel van Turkije om de toetreding van de Noordse landen tegen te houden – president Recep Tayyip Erdoğan heeft de aanvraag van Zweden geblokkeerd, bewerend dat Stockholm Koerdische militanten herbergt – sleept de regering van Viktor Orbán ook de parlementaire goedkeuring voor het proces.

Het ratificatieproces van Hongarije zal eindelijk op woensdag beginnen, met een debat dat in het parlement in Boedapest van start zal gaan voorafgaand aan een stemming — verwacht in de tweede helft van maart.

Maar er zijn al tekenen van problemen in het verschiet.

Máté Kocsis, hoofd van Orbán’s nationalistische Fidesz partij caucus in het parlement, zei vorige week dat er nu een “serieus debat” was ontstaan ​​over de toetreding van de twee landen. Hongarije is nu van plan een delegatie naar Zweden en Finland te sturen om “politieke geschillen” die zijn ontstaan ​​te onderzoeken.

Orbán zelf herhaalde dergelijke opvattingen. De Hongaarse leider, die zijn Fidesz-partij in een ijzeren greep heeft, zei vrijdag in een interview dat “hoewel we de toetreding van Zweden en Finland tot de NAVO in principe steunen, we eerst serieuze discussies moeten voeren.”

Hij wees op de eerdere kritiek van Finland en Zweden op de staat van dienst van Hongarije op het gebied van de rechtsstaat, waarbij hij beweerde dat sommigen in zijn partij vraagtekens zetten bij de wijsheid van het toelaten van landen die “flagrante leugens verspreiden over Hongarije, over de rechtsstaat in Hongarije, over democratie, over het leven hier.”

“Hoe, dit argument luidt, kan iemand onze bondgenoot in een militair systeem willen zijn terwijl ze schaamteloos leugens over Hongarije verspreiden?”

De opmerkingen van Orbán hebben de vrees in Brussel bevestigd dat de Hongaarse leider zou kunnen proberen zijn invloed op de NAVO-uitbreiding te gebruiken om concessies te doen op het gebied van de rechtsstaat.

Finland en Zweden behoorden tot de meest kritische stemmen aan de EU-tafel over de zorgen over de rechtsstaat in Hongarije, terwijl Boedapest nog steeds verwikkeld is in een geschil met de Europese Unie over de uitbetaling van fondsen als gevolg van de protesten van Brussel over zijn democratische normen.

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Věra Jourová zei eerder deze maand dat Hongarije de onafhankelijkheid van zijn rechterlijke macht “zeer snel” moet regelen als het € 5,8 miljard aan subsidies wil ontvangen uit het COVID-19-herstelfonds van de EU.

Helsinki en Stockholm hebben grotendeels gezwegen over de op handen zijnde stemming in Boedapest, deels als gevolg van een onwil om van tevoren controverse op te wekken.

Met name Zweden bewandelt een dunne lijn met Turkije en probeert Erdoğan niet van zich te vervreemden, ook al erkennen bondgenoten nu de mogelijkheid dat de twee landen op verschillende tijdstippen toetreden – een schijnbare aanvaarding dat Erdoğan het bod van Zweden verder zou kunnen tegenhouden.

NAVO-chef Jens Stoltenberg bracht maandag een bezoek aan Helsinki, waar het Finse streven om lid te worden van de alliantie bovenaan de agenda stond. Hij drong er bij zowel Turkije als Hongarije op aan om de toetredingsbiedingen te bevestigen – en weldra.

“Ik hoop dat ze snel zullen ratificeren”, zei Stoltenberg over de besprekingen in het Hongaarse parlement. Op de vraag of hij hierover contact had met Hongarije, antwoordde hij dat het een beslissing was voor soevereine nationale parlementen, en voegde eraan toe: “Het is zover. Finland voldoet aan alle criteria, evenals Zweden. We werken er dus hard aan en het doel is om dit zo snel mogelijk te realiseren.”