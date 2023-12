Vijf lichamen gevonden in wrakstukken van Amerikaanse militaire vliegtuigen die voor de kust van Japan zijn neergestort

De politie in Pittsfield, Massachusetts, noemde de overleden vlieger die vorige week werd teruggevonden als Staff Sgt. Jacob “Jake” Galliher, een 24-jarige vader van twee kinderen.

“De belangrijkste prioriteit is het naar huis brengen van de piloten en het zorgen voor hun familieleden. Steun aan en de privacy van de families en dierbaren die getroffen zijn door dit incident blijft de topprioriteit van AFSOC”, aldus de verklaring.

De Japanse kustwacht zei vorige week dat één persoon bewusteloos uit het water werd gehaald en later werd bevestigd dat hij dood was. De updates van maandag betekenen dat twee bemanningsleden nog steeds vermist zijn.

“De coalitie van militairen, kustwachten, wetshandhavers, zeelieden en lokale vrijwilligers blijft standvastig in het lokaliseren en terugbrengen van de Amerikaanse militairen naar hun eenheden en hun families”, aldus de verklaring.

Van degenen wier stoffelijke resten maandag werden gevonden, is tot nu toe niemand geïdentificeerd.

Het Air Force Special Operations Command zei maandag net na 04.00 uur ET in een verklaring dat een Amerikaans-Japans team van duikers “overblijfselen” en wrakstukken had gevonden. In een update om 6.00 uur ET bevestigde de luchtmacht dat ze de romp van het vaartuig en vijf lichamen had gevonden. Duikers hadden twee van de lichamen geborgen en waren bezig de rest van de bemanning op te halen, aldus het rapport.

Het Osprey CV-22B „tiltrotor“ vliegtuig had acht bemanningsleden aan boord toen het op 29 november neerstortte nabij het eiland Yakushima.

TOKIO — Een zoekteam dat vorige week de dodelijke crash van een Amerikaans militair vliegtuig in de zee bij Japan onderzocht, heeft wrakstukken en de stoffelijke resten van vijf vermiste bemanningsleden gevonden, zei de luchtmacht maandagochtend.

De CV-22B Osprey – een hybride helikoptervliegtuig dat verticaal opstijgt maar de rotoren 90 graden naar voren kantelt zodra het in de lucht is – nam deel aan een trainingsoefening toen het neerstortte bij Yakushima, een eiland in de Kagoshima-regio op het zuidelijke hoofdeiland Kyushu.

Het is het laatste in een reeks dodelijke incidenten waarbij Amerikaanse militaire Osprey-vliegtuigen betrokken zijn en niet het eerste ongeval in Japan.

Japan uitte vrijdag zijn bezorgdheid over het voortdurende gebruik van het vaartuig en zette zijn eigen vloot van Visarenden aan de grond. Later die dag zei het Pentagon dat het zou stoppen met vliegen vanaf de Yokota Air Base, maar Amerikaanse visarenden vliegen in de rest van de regio.