Die Erklärung des Präsidenten erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Washington versucht, der wachsenden Macht und dem wachsenden Einfluss Chinas in der indopazifischen Region entgegenzuwirken

US-Präsident Joe Biden behauptete am Dienstag, dass Vietnam dies wolle „Ein Partner werden“ der USA, und dass er das asiatische Land in naher Zukunft besuchen wird. Biden hat möglicherweise zu früh gesprochen, da das Weiße Haus sich geweigert hat, zu seiner Aussage Stellung zu nehmen.

„Ich werde in Kürze nach Vietnam reisen, weil Vietnam unsere Beziehungen ändern und Partner werden möchte“ Das sagte Biden Berichten des Pressepools zufolge bei einer Veranstaltung in New Mexico.

Die Beziehungen zwischen den USA und Vietnam existierten jahrzehntelang nicht, nachdem die amerikanischen Streitkräfte 1973 das Land verlassen hatten und Präsident Bill Clinton 1995 die diplomatischen Beziehungen wieder aufnahm. Die USA und Vietnam unterhalten heute normale Wirtschaftsbeziehungen, obwohl China nach wie vor Vietnams größter Handelspartner ist ausländischer Investor, wobei Russland ein wichtiger militärischer Partner von Hanoi ist.

Obwohl China und Vietnam eine offizielle kommunistische Ideologie teilen, haben die Spannungen zwischen beiden Ländern in den letzten Jahren zugenommen, insbesondere wegen Pekings maritimen Ansprüchen im Südchinesischen Meer. In seinen Äußerungen am Dienstag deutete Biden an, dass die USA eine Möglichkeit sehen, Vietnam in ihren Einflussbereich zu ziehen.









„Wir befinden uns in einer Situation, in der all diese Veränderungen auf der ganzen Welt zu einem Zeitpunkt stattfinden, an dem wir die Möglichkeit haben, die Dynamik zu ändern.“ sagte er und fügte das hinzu „Auf der ganzen Welt verändern sich Loyalitäten.“

Ähnliche Bemerkungen machte Biden letzten Monat bei einem Wahlkampfempfang in Maine. „Ich habe einen Anruf vom Chef Vietnams erhalten, der mich unbedingt treffen möchte, wenn ich zum G-20-Gipfel reise.“ sagte Biden den Teilnehmern und bezog sich dabei auf den G-20-Gipfel im nächsten Monat in Indien. „Er will uns neben Russland und China zu einem wichtigen Partner machen“ Biden fuhr fort. „Worum geht es Ihrer Meinung nach? Nein, ich mache keine Witze.“

Wie bereits in New Mexico erklärte Biden dies auch in Maine „Die Welt verändert sich stark.“

In einem Gespräch mit Reportern später am Dienstag sagte John Kirby, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses, dass er „heute nichts zu sagen habe“ über Bidens Reisepläne.

„Wir haben eine sehr gute Beziehung zu Vietnam und diese Beziehung verbessert sich.“ er sagte. „Wir werden weiterhin nach Möglichkeiten suchen, diese Beziehung zu verbessern, und sie ist in einem sehr kritischen Teil der Welt von entscheidender Bedeutung.“

Vietnam ist Mitglied des Indo-Pacific Economic Framework, einer losen Wirtschaftsgruppierung, die Biden letztes Jahr angekündigt hatte. Auch wenn es sich bei dem Rahmenwerk nicht um einen Vertrag oder ein formelles Handelsabkommen handelt, betrachtete Peking seine Unterzeichnung dennoch als einen Versuch, wirtschaftlich zu isolieren und zu provozieren „Konfrontation“ mit China.