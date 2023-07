Vietnam hat die Hollywood-Live-Action-Komödie „Barbie“ verboten, nachdem die staatliche Filmzensur Szenen kritisiert hatte, in denen eine Karte des umstrittenen Südchinesischen Meeres zugunsten Chinas gezeichnet wurde, berichteten vietnamesische Medien am Montag.

„Die Filmprüfungskommission sah sich den Film an und beschloss, die Vorführung dieses Films in Vietnam aufgrund eines Verstoßes gegen die „Neun-Striche-Linie“ zu verbieten.„, sagte der Direktor des Filmministeriums des Landes, Vi Kien Thanh, gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur Dan Tri.

Die Neun-Strich-Linie ist eine U-förmige Grenze durch das Südchinesische Meer, das die meisten seiner Öl- und Gasvorkommen, Schifffahrtswege und strategisch wünschenswerten Landmassen für Peking beansprucht, darunter die Paracel- und Spratly-Inseln, die Insel Pratas und Macclesfield Bank.









Barbie, in dem Margot Robbie als Titelpuppe und Ryan Gosling als ihr Puppenfreund Ken die Hauptrollen spielen, sollte am 21. Juli in Vietnam in die Kinos kommen, wurde aber nach der Veröffentlichung von Hanois Entscheidung von den Kino-Websites entfernt.

Vietnams Nationaler Filmbewertungsrat hat die Aufgabe, Filme auf übermäßige Gewalt und sexuelles Material sowie politisch sensible Inhalte zu prüfen. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tien Phong geht es in mehreren Szenen in „Barbie“ um die beleidigende Seegrenze.

Szenen mit der Neun-Strich-Linie führten dazu, dass der Actionfilm „Uncharted“ letztes Jahr aus Vietnam verbannt wurde, während der animierte Dreamworks-Film „Abominable“ 2019 eingestellt wurde und Netflix gezwungen war, mehrere Episoden seiner Serie „Pine Gap“ aus dem Vertrieb zu nehmen in Vietnam. Die romantische Komödie „Crazy Rich Asians“ aus dem Jahr 2018 durfte gezeigt werden, nachdem eine Szene entfernt wurde, in der der störende Rand auf einer Designertasche aufgedruckt war.

Auch Malaysia, Brunei, die Philippinen und Taiwan haben Pekings Ansprüche auf das Südchinesische Meer angefochten. Während ein Tribunal in Den Haag 2016 in dieser Angelegenheit zugunsten der Philippinen entschied und Chinas Ansprüche zurückwies, hat Peking das Urteil angeblich ignoriert.

China hat sich zu einem so lukrativen Markt für Hollywood-Filme entwickelt, dass amerikanische Regisseure ihre inhaltlichen Entscheidungen mittlerweile mindestens genauso sehr davon abhängig machen, wie sie auf dem chinesischen Markt ablaufen (und ob sie die chinesische Zensur bestehen), als davon, wie sie in ihrem Heimatland aufgenommen werden . Allerdings werden nicht alle US-Blockbuster in Peking zu Hits. Disneys „Kleine Meerjungfrau“, in staatlichen Medien wegen seiner „Little Mermaid“ kritisiertZwangseingliederung von Minderheiten“ Und „faules und unverantwortliches Geschichtenerzählen” schnitt so schlecht ab, dass es internationale Schlagzeilen machte.