Vierter Film in Arbeit: Smith und Lawrence sind wieder „Bad Boys“.

Was bereits 2020 angekündigt wurde, ist endlich offiziell: Will Smith und Martin Lawrence werden einen vierten „Bad Boys“-Teil drehen. Nachdem sich die Fans vor drei Jahren auf einen neuen Teil des Franchise gefreut hatten, wurde es mit einer Reihe von Hindernissen konfrontiert.

Will Smith und Martin Lawrence werden in einem vierten Bad Boys-Film mitspielen. Sony Pictures bestätigte dies in einem Instagram-Post. Auch die Regisseure des Vorgängers „Bad Boys For Life“, Adil El Arbi und Bilall Fallah, werden für den neuen Teil zurückkehren, heißt es. Laut US-Medienberichten befindet sich das Projekt in der frühen Vorproduktionsphase. Details zur Handlung wurden noch nicht bekannt gegeben.

Sowohl Smith als auch Lawrence teilten ihren Fans auf Instagram glücklich die Neuigkeiten ihres nächsten Films mit. Die beiden Schauspieler traten erstmals 1995 als Detectives Mike Lowrey und Marcus Burnett in Bad Boys auf. Der Actionfilm war ein Riesenhit in den Kinos und hatte bisher zwei Fortsetzungen, Bad Boys II aus dem Jahr 2003 und Bad Boys for Life aus dem Jahr 2020. Während die ersten beiden Filme von Michael Bay inszeniert wurden, ist Chris Bremner, der das Drehbuch für den dritten Film geschrieben hat, wieder im Spiel.

Will Smith auf dem Rückweg

Teil vier war bereits 2020 angekündigt worden, hatte aber mit einigen Hindernissen zu kämpfen. Unter anderem wegen Will Smiths Skandal bei den Oscars im vergangenen Jahr soll das Projekt auf Eis gelegt worden sein. Der Schauspieler hatte den Komiker Chris Rock bei der Preisverleihung auf der Bühne geohrfeigt.

Nach dem Skandal zog sich Will Smith zunächst zurück und trat aus der Academy of Motion Picture Arts and Sciences aus. Die Akademie hatte Smith außerdem für die nächsten zehn Jahre von der Preisverleihung und anderen Veranstaltungen ausgeschlossen. Nun kehrt der 54-Jährige offenbar wieder ins Rampenlicht zurück. Gerüchten zufolge will Walt Disney Pictures den in Ungnade gefallenen Star für „Aladdin 2“ verpflichten. Das will zumindest „The US-Sun“ von einem namentlich nicht genannten Insider erfahren haben. Smiths letzter Film „Emancipation“ wurde im Dezember auf Apple TV+ veröffentlicht. Er hatte das Sklavendrama vor dem Oscar-Skandal abgestellt.