Aken – Ludger Beerbaum hat am Sonntag im Rahmen des CHIO in Aachen das Ende seiner Reitsport-Karriere verundet. Der vier keer Olympiasieger is de weltweit erfolgreichste Springreiter nach 2018 verstorbenen Hans Günter Winkler. Der 59-jaars Deutsche won onder andere acht Goldmedaillen bij Welt- en Europameisterschaften.