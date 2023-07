Nach Rekordregenfällen und Überschwemmungen in Nova Scotia, Kanada, werden vier Menschen vermisst, teilte die Polizei am Samstag mit.

Die Royal Canadian Mounted Police sagte in einer Erklärung, dass zwei Kinder zu den vier vermissten Personen gehörten, nachdem ein Auto im Hochwasser gefangen war.

Behörden paddeln durch Hochwasser in der Provinzhauptstadt Halifax Bild: Darren Calabrese/Zumapress/IMAGO

Drei weiteren Personen im Auto gelang die Flucht.

Bei einem anderen Vorfall wurden unter ähnlichen Umständen auch zwei Personen als vermisst gemeldet.

Premierminister Justin Trudeau sagte, seine Regierung sei bereit, Menschen in Not zu helfen, und forderte die Menschen auf, in Sicherheit zu bleiben.

Nova Scotia ist eine der dreizehn Provinzen und Territorien Kanadas und liegt an der Ostküste Nordamerikas.

Bis Sonntag wird es weiterhin heftig regnen

Der Sturm begann am Freitag und ließ in einigen Teilen innerhalb von 24 Stunden fast drei Monate Regen fallen – 25 cm oder 10 Zoll.

Environment Canada, der Wetterdienst der Regierung, prognostiziert, dass im Osten der Provinz bis Sonntag sintflutartige Regenfälle anhalten werden.

In Halifax wurden Autos vom Hochwasser weggeschwemmt Bild: Darren Calabrese/The Canadian Press/AP/picture Alliance

„Wir haben hier eine beängstigende, bedeutsame Situation“, warnte Provinzminister Tim Houston am Samstag.

„Die Liste der Infrastrukturschäden an Brücken, Straßen und anderen Gebäuden ist lang … und sie wird weiter wachsen“, sagte Houson Reportern während einer Pressekonferenz.

„Unsere Gemeinde ist mit der schrecklichen Kraft und Unvorhersehbarkeit der Natur und einem sich verändernden Klima konfrontiert“, sagte Halifax-Bürgermeister Mike Savage auf einer Pressekonferenz.

Zeitweise waren mehr als 80.000 Menschen ohne Strom. In Halifax, der größten Stadt der Provinz, und an vier weiteren Orten riefen die Behörden den Ausnahmezustand aus.

Der Meteorologe der Canadian Broadcasting Corp, Ryan Snoddon, sagte, die Regenfälle in Halifax seien die heftigsten seit 1971 gewesen, als ein Hurrikan einen ähnlichen Regenguss verursachte.

Die starken Regenfälle kommen zu einer Zeit, in der Kanada gegen massive Waldbrände vorgeht, die in Großstädten in ganz Kanada und den USA zu Verschmutzungswarnungen geführt haben.

rm/ab (Reuters, AFP)