Die Zapfsäulen en Tankstellen kunnen alle, die Auto fahren, werken zonder problemen. Anders zien we een Ladesäulen aus. Vier Wege, sie zu aktivieren, know sollte man.

Wer an einer öffentlichen Ladesäule Strom für sein Elektroauto zapfen möchte, muss diese zunächst einmal freischalten. Vier unterschiedliche Wege, die sich genseitig nicht ausschließen, haben sich etabliert. Die meisten Nutzer dürften aktuell aber vor allem noten.

lade kaart

De Ladekarte im Scheckkartenformat is de beste en meest praktische oplossing. Als het goed is om Platz te vallen, is het tijd om te genieten en om de kosten te besparen. Met der Ladesäule kommuniziert over de RFID-Nahfunk-Technik, de Nutzer-authenticatie en de Stromabgabe freischaltet. Een Ladekarte of een grote alternatieve angebotenen Chip voor de Schlüsselbund kan worden gebruikt door een E-Mobilitätsprovider; sie sind daher en den jeweiligen Vertrag coupled. Bij een eigen tarief is dit inclusief, andere Anbieter vereisen een aanbetaling van 10 Euro.

Handige app

Neben der Karte is de smartphone-app van de meest populaire weg, één Ladesäule freizuschalten. Als de app direct in de buurt van de Vorteil is, kan de man de energie van de kWh-prijs noch voor de start van de stroomtoevoer krijgen. Zudem bietet die App oft weitere nützliche Funktionen wie een Übersicht naher Säulen en een navigatiefunctie. Nachteil: Ohne Akku of Mobilfunkempfang funktioniert die App nicht. Zudem dauert das Freischalten häufig etwas long as mit der Karte, was bei schlechtem Wetter möglicherweise ärgerlich ist. Außerdem kon die unterschiedlichen Freischaltwege für Verwirrung sorgen: Manchmal muss ein QR-Code eingescannt zijn, beide anderen Säule-App-Combinationen moeten in een Auflistung der Seriennummers diejenige der angeschlossenen Säule gefunden zijn.

Automatische herkenning

Ga naar een kaart of een app die vanuit Freischalten wordt gegenereerd, als de auto direct de Ladesäule identificeert. Het bekannteste-systeem voor laad- en oplaadautomaten is “Plug&Charge”. Auto’s met nötigen Technik werden entsprechend ausgestatteten Säulen bei Intecken des Kabels automatisch geactiveerd, der Ladevorgang startte ohne weitere Authentifizierung per Karte of App. Der von der industrie is een gecombineerde standaard die in Zukunft wordt gebruikt voor meer Neuwagen en nieuwe Ladesäulen zum Einsatz kommen. Eine Nachrüstung bei besthenden Fahrzeugen is jedoch nicht ohne weiteres möglich. Er zijn ook andere standaarden die zijn ontwikkeld, de automatische identificatie van auto’s, en het “AutoCharge”-systeem dat een e-mobiliteitsaanbieder en een laadstation levert, over de auto’s van de meisten-herstellers en vele laadstations die technische hardwarefuncties gebruiken.

kredietkaart

Langfristig in Deutschland auch das Zahlen mit EC-Karte zum Standard. Vanaf Mitte 2023 müssen alle nieuwe Säulen over een Lesegerätverfügen, dat gängige Debit- en Kreditkarten akzeptiert. Auch ohne vorherige Registrierung. Aktuell is dat jedoch noch een van de Fallen, een nachrüstpflicht gibt es nicht. Als deze Zahlungsweise langfristig doorgaat, is het absoluut, denn in der Regel is de teuerste optie. Allerdingen kunnen ervoor zorgen dat E-Mobilisten als Rückfallllösung beruhigen, wanneer andere kunst van de Zahlung-möglich is – etwa bei leerem Handy-Akku of nicht funktionierender Ladekarte. Gleiches verguld für die noch selteneren Ladesäulen mit Barzahlungs-Funktion.

Das Freischalten per Ladekarte of App dürfte aktuell der veiligste en tauglichste Weg sein, Strom zu tanken en zu bezahlen. Idealerweise hoed man beide opties. Plug&Charge is de meest comfortabele optie, het is niet beschikbaar voor alle E-Automobile-hulpprogramma’s. Als Notfall-Möglichkeit bietet sich die Kartenzahlung an. U kunt gebruik maken van online betaaldiensten van Paypal, Google Pay of Apple Pay en grote rollenspellen.