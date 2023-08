Am Freitagnachmittag gegen 14:45 Uhr kam es auf der Landstraße 261 zwischen Bonn-Röttgen und Meckenheim zu einem Unfall. Aus noch ungeklärter Ursache kam es in der Nähe des Sängerhofs zu einem Zusammenstoß von vier Autos, die in Richtung Meckenheim unterwegs waren.