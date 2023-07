Beim jüngsten Ausbruch von Waffengewalt in den USA wurden am Montagabend in Philadelphia vier Menschen getötet und vier weitere verletzt.

Die Polizei sagte, dass ein Schütze, der eine kugelsichere Jacke trug, das Feuer auf der Straße im südwestlichen Stadtteil Kingsessing in Philadelphia eröffnete.

Polizeikommissarin Danielle Outlaw teilte den Medien bei einer Pressekonferenz mit, dass Beamte den Verdächtigen verfolgten, während er weiter schoss, und dass er festgenommen wurde, nachdem er sich in einer Gasse ergeben hatte.

„Zu diesem Zeitpunkt wissen wir nur, dass diese Person beschlossen hat, ihr Zuhause zu verlassen und gezielt Einzelpersonen anzugreifen“, sagte Outlaw.

Er habe mehrere Magazine, ein „AR-Typ-Gewehr“, eine Handfeuerwaffe und einen Polizeiscanner gehabt, fügte sie hinzu.

Outlaw sagte, der Tatort sei über mehrere Blocks verteilt.

Der Philadelphia-Ermittler berichteten, dass an verschiedenen Orten Menschen erschossen wurden und dass sich unter den Opfern mindestens zwei Jugendliche im Alter von 2 und 13 Jahren befanden.

In der Lokalzeitung hieß es außerdem, dass es sich bei dem Verdächtigen um einen 40-jährigen Mann handele und dass die verstorbenen Opfer – alle männlich – zwischen 20 und 59 Jahre alt seien. Ein nicht identifiziertes Opfer könnte erst 16 Jahre alt gewesen sein Anfragender gemeldet.

Die Schießerei ereignete sich nur einen Tag, nachdem bei einer weiteren Massenschießerei in Baltimore, Maryland, zwei Menschen getötet und 28 weitere verletzt wurden. Fast die Hälfte der Verletzten waren Kinder.

Nach Angaben der gemeinnützigen Gruppe Gun Violence Archive gab es in diesem Jahr in den USA 339 Massenerschießungen – das heißt, dass mindestens vier Menschen verletzt oder getötet wurden.

Das Urteil des Obersten Gerichtshofs der USA lockert die Waffenkontrolle Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

dvv/ab (AFP, AP, Reuters)