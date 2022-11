Vier Tote bei Schießerei in Südrussland – Ermittler

Ein 66-jähriger Mann hat in Russland drei Menschen erschossen.

Ein 66-jähriger Mann hat am Donnerstag drei Menschen in einem Einkaufsviertel in der südrussischen Stadt Krymsk erschossen, bevor er sich selbst tötete, teilten die örtlichen Behörden mit.

Mindestens zwei der Opfer seien dem Angreifer bekannt, teilte die örtliche Abteilung des Untersuchungsausschusses, der schwere Verbrechen in Russland untersucht, in einer in den sozialen Medien veröffentlichten Erklärung mit.

Erste Hinweise deuteten darauf hin, dass der Schütze die beiden Bekannten „aus persönlicher Anfeindung“ erschossen habe, hieß es. Die Identität des dritten Opfers, eines Mannes, werde noch ermittelt.

Ein 61-jähriger Mann wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

In den sozialen Medien verbreitetes Filmmaterial zeigte einen Mann, der schoss, als er eine Straße entlangging. Am Ende des Videos schießt er aus nächster Nähe auf jemanden, der am Boden liegt. Reuters konnte das Filmmaterial nicht überprüfen.

Krymsk ist eine kleine Stadt in Russlands südlicher Region Krasnodar in der Nähe der Halbinsel Krim, die Russland 2014 einseitig von der Ukraine annektierte.