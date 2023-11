Vier Restaurants in Chicago werden mit Michelin-Sternen ausgezeichnet

Chicagos Restaurantszene sieht Stars. Michelin-Sterne.

Bei der Galazeremonie des Guide Michelin 2023 am Dienstagabend in New York City wurden Restaurants in Chicago sowie in New York und Washington, D.C. ausgezeichnet und Restaurants in den drei Städten ausgezeichnet, die durchweg „hervorragende Küche“ bieten.

„Diese Meilensteinankündigungen festigen diese Städte als einige der besten Reiseziele der Welt für kulinarische Abenteuer“, sagte Gwendal Poullennec, internationale Direktorin der Michelin Guides.

Michelin-Sterne – die höchste Auszeichnung in der kulinarischen Branche – würdigen ausschließlich die Küche eines Restaurants und werden von anonymen Rezensenten anhand von fünf Kriterien bewertet: „die Qualität der Zutaten, die Harmonie der Aromen, die Beherrschung der Techniken, die Persönlichkeit des Küchenchefs.“ ausgedrückt durch ihre Küche und Konsistenz sowohl auf der gesamten Speisekarte als auch im Laufe der Zeit.“

In Chicago erhielt ein Restaurant die höchste Auszeichnung der Branche – den schwer zu erreichenden dritten Michelin-Stern – zwei Restaurants erhielten einen Michelin-Stern und eines erhielt den relativ neuen grünen Michelin-Stern.

Als er Smyth in the West Loop mit seinem dritten Michelin-Stern auszeichnete, sagte Poullennec: „Die Inspektoren haben die Fortschritte bei Smyth sorgfältig beobachtet, insbesondere seit es 2017 zwei Michelin-Sterne erhalten hat. Sie haben einstimmig beschlossen, dass es jetzt an der Zeit ist, das Restaurant zu belohnen.“ , den Köchen John Shields und Karen Urie Shields und ihren Mitarbeitern für höchste Kreativität, Präzision und Teamarbeit. Dies ist ein Elite-Restaurant.“

Smyth teilt sich nun den höchsten Ehrenstatus von Michelin mit Alinea, das seit 2011 seinen Drei-Sterne-Status behält.

Die Sterne müssen jedes Jahr „verdient“ werden, und frühere Sterne können widerrufen werden, wenn die Rezensenten feststellen, dass die Gesamtqualität der Küche etwas an Glanz verloren hat.

Atelier und Indienne am Lincoln Square in River North erhielten ihre ersten Michelin-Sterne, „verliehen an Restaurants, die erstklassige Zutaten verwenden und Gerichte mit ausgeprägten Geschmacksrichtungen auf gleichbleibend hohem Niveau zubereiten.“

Logan Square’s Daisies erhielt einen Grünen Michelin-Stern, „der an Restaurants verliehen wird, die Vorbilder in Sachen nachhaltiger Gastronomie sind“.

Hier ist ein genauerer Blick auf die neuesten mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Restaurants in Chicago, mit Auszügen aus dem, was die Rezensenten geschrieben haben:

Drei Michelin-Sterne

Das Chicagoer Restaurant Tony Smyth im West Loop wurde am Dienstagabend bei einer Galazeremonie in New York mit seinem dritten Michelin-Stern ausgezeichnet.

Smyth

177 N. Ada St., West Loop; zeitgenössische/kreative Küche; smythandtheloyalist.com

„Das sehr schicke Smyth mit Lounge-Stil und offener Küche wird von den Köchen John Shields und Karen Urie Shields geleitet. Ihre Küche ist mutig und überschreitet oft Grenzen, ist aber dennoch beeindruckend. Bei den saisonalen Produkten, die zum Teil aus dem eigenen Garten stammen, kommt pure Kreativität zum Einsatz. Ein Wachtelei, sanft geräuchert und mit Kaviar belegt, wird mit Gerstenkaramell verfeinert. Das pralle Maine Uni, verstärkt mit einem göttlichen Pfirsichgel und Wasabi-Creme, ruht in seiner Hülle und ist sowohl atemberaubend als auch unvergesslich. Die Kreativität der Köche kommt in einem völlig einzigartigen Dungeness-Krabbengericht voll zur Geltung, während Wagyu, serviert mit einem Donut mit Trüffelgeschmack und Markglasur, ein weiterer Hit ist.“

Ein Michelin-Stern

Genießen Sie die Menüangebote von Küchenchef Christian Hunter und seinem Team im Atelier, das gerade mit seinem ersten Michelin-Stern ausgezeichnet wurde.

Atelier

4835 N. Western Ave., Lincoln Square; Amerikanische Küche; atelier-chicago.com

„Mit Blick auf den Speisesaal beschreiten Chefkoch Christian Hunter und sein Team neue Wege, stets entschlossen, diesem intimen Raum ihren eigenen Stempel aufzudrücken. Die Küche arbeitet ruhig und reibungslos und liefert ein sorgfältig abgestimmtes Degustationsmenü, das von nahegelegenen Bauernhöfen unterstützt wird und voller Geschmack und Originalität ist. Bekannte Gerichte wie marinierte Rüben, Piment-Käse und Caesar-Salat kommen neu aufgelegt und verfeinert, geschickt gewürzt und nie ein Blatt oder Bissen fehl am Platz. Ich hoffe, dass die warme Muschelsuppe mit Lammspeck und Schnittlauchöl noch verfügbar ist. Es ist ein absoluter Hingucker.“

Indienne

217 W. Huron St., River North; Indische Küche; indiennechicago.com

Das künstlerische Flair der Küche im Restaurant Indienne in River North brachte dem Restaurant seinen ersten Michelin-Stern ein. © Neil John Burger Photography

„In einer Stadt, in der Küchen aus dem Rahmen fallen und Erwartungen übertreffen, sorgt Chefkoch Sujan Sarkar an diesem ruhigen Abschnitt des River North für Furore. Es gibt À-la-carte-Gerichte, aber Erstbesucher sollten mit dem Degustationsmenü beginnen, bei dem Sarkar eine originelle, moderne Vision der indischen Küche bietet. Sein Essen mag wie Kunstwerke aussehen, schmeckt aber wie bekannte Lieblingsgerichte aus seiner lebendigen Heimat. Pani Puris, Chats und Currys weisen manchmal einen Hauch französischer Sensibilität auf und werden geschickt gewürzt und elegant präsentiert. Die Küche ist schnell und der Gesamteffekt ist beeindruckend raffiniert.“

Grüner Michelin-Stern

Die regionale Speisekarte im Daisies in Logan Square war einer der Gründe, warum es mit einem Grünen Michelin-Stern ausgezeichnet wurde. © Neil John Burger Photography

Gänseblümchen

2375 N. Milwaukee Ave., Logan Square; Italienische Küche; daisieschicago.com

„Die Speisekarte des Küchenchefs/Inhabers Joe Frillman konzentriert sich auf Produkte, und ein Großteil dieser Produkte stammt von der 30 Hektar großen Farm seines Bruders, 70 Meilen außerhalb der Stadt. Das Restaurant verfügt über ein Fermentationsprogramm, um die Produkte zu konservieren und den Abfall zu begrenzen, sowie über ein Kompostierungsprogramm, um den Boden der Farm zu düngen und ihre Hühner zu füttern. Ihr Ziel ist es, wann immer möglich lokale, nachhaltige Lebensmittel zu beziehen und ihren Fußabdruck durch die Suche nach Verwendungsmöglichkeiten für häufig weggeworfene Gegenstände zu minimieren.“

Spezielle Michelin-Auszeichnungen

Außerdem wurden diesen Restaurantmitarbeitern in Chicago vier besondere Michelin-Auszeichnungen verliehen:

Michelin-Auszeichnung für außergewöhnliche Cocktails: Monica Casillas-Rios, Elske, 1350 W. Randolph St.

Monica Casillas-Rios, Elske, 1350 W. Randolph St. Michelin-Sommelier-Auszeichnung: Alex Ring, Sepia, 123 N. Jefferson St.

Alex Ring, Sepia, 123 N. Jefferson St. Michelin-Auszeichnung für herausragenden Service: Josh Perlman, Giant, 3209 W. Armitage Ave.

Josh Perlman, Giant, 3209 W. Armitage Ave. Michelin Young Chef Award: Christian Hunter, Atelier, 4835 N. Western Ave.

Bib Gourmands 2023

Darüber hinaus verlieh der Michelin-Führer letzte Woche fünf Restaurants in Chicago den Bib Gourmand-Status und würdigte damit Lokale, die „ein Drei-Gänge-Menü zu einem vernünftigen Preis anbieten“. Diese gingen an:

Der Michelin-Führer von Chicago verfügt mittlerweile über 154 Restaurants, die 38 Küchenrichtungen repräsentieren, darunter: zwei Drei-Sterne-Restaurants („außergewöhnliche Küche, eine besondere Reise wert“); drei Zwei-Sterne-Restaurants („ausgezeichnete Küche, einen Umweg wert“); 16 Ein-Stern-Restaurants (hochwertige Küche, einen Besuch wert); ein Green Star-Restaurant (Restaurant-Nachhaltigkeitsführer); 47 Bib Gourmands (gutes Essen zu moderaten Preisen); und 86 empfohlene Restaurants.